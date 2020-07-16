Son dakika haberleri: Göztepe Başkanı Sepil: 5 yıllık yayın geliri pazarlık edilen kontrat haline geldi - Son Dakika

Son dakika haberleri: Göztepe Başkanı Sepil: 5 yıllık yayın geliri pazarlık edilen kontrat haline geldi

Gelen son dakika haberine göre açıklamalarda bulunan Sepil, "Yayıncı kuruluş ile 3 yıl önce yapılan anlaşmaya göre 500 milyon dolarlık ödemenin yarısı dolar, yarısı TL olarak yapılacaktı.

açıklamalarda bulunan Sepil, "Yayıncı kuruluş ile 3 yıl önce yapılan anlaşmaya göre 500 milyon dolarlık ödemenin yarısı dolar, yarısı TL olarak yapılacaktı. Kulüplerimizin yabancı oyuncu ödemeleri olduğu için sistem mantıklıydı. İlk 2 yıl her şey normal gitti. Üçüncü senede ise kontratta değişiklik talepleri gelmeye başlandı. İndirim verildi, fiyat düştü. Kulüpler buna anlayış gösterdiler. Koronavirüs salgını nedeniyle, yayıncı kuruluş fiyatta tekrar indirim istedi. Kulüpler özel bir durum olduğu için konuşulabileceğini iletti. Fakat  istenen indirimin kabul edilmesi mümkün değildir. Her yıl ödeme maddelerinde yenileme isteniyor. Yayıncı kuruluşla yapılan 5 yıllık sözleşme, sürekli pazarlık edilen kontrat haline geldi. Bunu kabul edemeyiz" dedi.

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- İzmir
Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 17:02 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri: Göztepe Başkanı Sepil: 5 yıllık yayın geliri pazarlık edilen kontrat haline geldi - Son Dakika Spor
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