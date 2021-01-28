Göztepe Başkanı Sepil: Transfer konusunda kesin bir kararımız yok - Son Dakika

Göztepe Başkanı Sepil: Transfer konusunda kesin bir kararımız yok

28.01.2021 15:45
Göztepe Başkanı Sepil: Transfer konusunda kesin bir kararımız yok, System.String[]

Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, transfer yapıp yapmayacakları konusunda henüz karar vermediklerini belirtti.

Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, transfer yapıp yapmayacakları konusunda henüz karar vermediklerini belirtti.

Gürsel Aksel Stadı'nda basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Sepil, "Ben de taraftar olsam, başkandan forvet transferi isterdim" dedi. Transfer yapabilmeleri için bazı şartların oluşması gerektiğini kaydeden Sepil, "Şu ana kadar transferi, eksik gördüğümüz yerlere gerekli olduğu düşüncesiyle yaptık" ifadelerini kullandı.

"FIRSAT OLURSA TAKVİYE YAPARIZ" Transfer döneminin devam ettiğini hatırlatan Sepil, "Son günler daha hareketli olabilir. Fırsat transferi oluşursa yapabiliriz. Transfer konusunda şu an kesin bir kararımız yok. Başkan olarak kulübün geleceğini düşünmek zorundayım. Hep bunu düşünüp hareket etim. Bunu da değiştirmeyeceğim. Örnekleri Türk futbolunda çok mevcuttur. Her zaman takdir ettiğim, Türk futbolu için önemli bulduğum Eskişehirspor örneği var. Bugün Eskişehirspor gibi camiaların yaşadıkları benim için üzüntü kaynağı. Aynı duruma Göztepe'nin düşmesine asla izin vermem, taviz de vermem" şeklinde konuştu. "GOL SAYISI OLARAK YETERSİZ DEĞİLİZ"Sepil, takım olarak gol konusunda sıkıntılı olduklarını düşünmediğini ve ligde 6 takımın kendilerinden daha fazla gol attığını hatırlattı, "Gol sayısı olarak yetersiz değiliz ama daha iyisi olur" dedi.Lamine Gasama ile ilgilenen kulüpler olduğu için kendisine gidebileceğini söylediklerini kaydeden Sepil, ancak bitmiş bir transferin olmadığını dile getirdi.Sepil, ligde ikinci devrenin hem salgın nedeniyle hem de sıkışık maç takviminden dolayı zor geçeceğini, kulüplerin finansal olarak da zor durumda olduğunu anlattı."TÜRK FUTBOLCULARA İNANIYORUZ"

Ligin ilk devresinde Türk oyunculara en fazla süre veren ekip olduklarının aktarılması üzerine Sepil, "Türk oyunculara inanıyoruz. Türk oyuncularının fazla olması takıma ayrı bir enerji getiriyor. Neticede bu kararı teknik direktör performansa göre vermek zorunda. Türk oyunculardan da dikkati çekenler var. Halil Akbunar uluslararası arenada dikkati çekmeye başladı. Aynı politikaya devam etmeye çalışacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

Göztepe Başkanı Sepil: Transfer konusunda kesin bir kararımız yok
Göztepe Başkanı Sepil: Transfer konusunda kesin bir kararımız yok
Göztepe Başkanı Sepil: Transfer konusunda kesin bir kararımız yok
Göztepe Başkanı Sepil: Transfer konusunda kesin bir kararımız yok

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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Göztepe Başkanı Sepil: Transfer konusunda kesin bir kararımız yok - Son Dakika Spor


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