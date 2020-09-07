Son dakika haberleri... Göztepe, Dzenan Burekovic'le sözleşme imzaladı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Bosna Hersekli Dzenan Burekovic'i transfer etti.
Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, sol bek mevkisinde oynayan 25 yaşındaki futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Ülkesinin Çelik takımında futbola başlayan Burekovic, daha sonra Sırbistan'ın Vojvodina ve Macaristan'ın Ujpest ekiplerinde forma giydi.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 19:27 - Kaynak: AA
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