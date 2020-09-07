Son dakika haberleri... Göztepe, Dzenan Burekovic'le sözleşme imzaladı

Ülkesinin Çelik takımında futbola başlayan Burekovic, daha sonra Sırbistan'ın Vojvodina ve Macaristan 'ın Ujpest ekiplerinde forma giydi.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, sol bek mevkisinde oynayan 25 yaşındaki futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Bosna Hersekli Dzenan Burekovic'i transfer etti.

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