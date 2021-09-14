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Son dakika haberleri... Göztepe, Jahovic'ten patlama bekliyor - Son Dakika

Son dakika haberleri... Göztepe, Jahovic'ten patlama bekliyor

14.09.2021 11:25
Son dakika haberleri... Göztepe, Jahovic'ten patlama bekliyor, System.String[]

Son dakika haberlerine göre SÜPER Lig'in 4'üncü haftasında Gürsel Aksel Stadı'nda Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek ilk galibiyetini alan Göztepe'de gözler cuma günü iki ezeli rakibi yıllar sonra karşı karşıya getirecek Altay derbisine çevrilirken, sarı-kırmızılıların en büyük gol ayağı Adis Jahovic sezona istediği...

SÜPER Lig'in 4'üncü haftasında Gürsel Aksel Stadı'nda Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek ilk galibiyetini alan Göztepe'de gözler cuma günü iki ezeli rakibi yıllar sonra karşı karşıya getirecek Altay derbisine çevrilirken, sarı-kırmızılıların en büyük gol ayağı Adis Jahovic sezona istediği gibi başlayamadı. Geride kalan 4 karşılaşmada sahaya 11'de çıkan Makedon golcü henüz ağları havalandıramadı. Tutuk bir görüntü ortaya koyan deneyimli forvet son Başakşehir maçında sadece 45 dakika sahada kalabildi. Jahovic maçtaki kötü performansıyla büyük eleştileri aldı.

Jahovic'in partneri Cherif Ndiaye ise Başakşehir müsabakasında 1 gol atıp 1 de asist yaptı. Jahovic son golünü geçen sezonun 39'uncu haftasında 3-2 kazanılan Frapor Tav Antalyaspor müsabakasında attı. Göztepe'de teknik direktör Nestor El Maestro'nun da yakından ilgilendiği 34 yaşındaki futbolcunun Altay karşısında sahaya yine ilk 11'de çıkacağı bildirildi. Derbi hazırlıklarını sürdüren sarı-kırmızılılarda sakatlıkları bulunan sağ bek Murat Paluli ve stoper Mihojevic dışında eksik yok.

DERBİDE BORNOVA'DA BU KEZ MİSAFİRGöztepe, 2016-2019 yılları arasında TFF 1'inci Lig ve Süper Lig maçlarında ev sahipliği yaptığı Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'na bu kez deplasman takımı olarak çıkacak. Cuma günü İzmir derbisinde Altay'ın konuğu olacak Göztepe Bornova'ya bu kez misafir olarak gelecek. İnşaatı 2016 yılında tamamlanan stadın açılışını yapan Göztepe, bu statta ilk maçında 1 Ekim 2016'da Elazığspor'la karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 beraberlikle sona ererken, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'ndaki ilk golü halen sarı-kırmızılı formayı giyen şimdiki takım kaptan Halil Akbunar kaydetti. Göztepe, Bornova'daki son maçını ise 21 Aralık 2019 tarihinde Galatasaray'a karşı oynadı. Galatasaray'ı Bornova'ya veda maçında 2-1 yenmeyi başaran Göztepe'de bu stattaki son golü yine Halil Akbunar attı. Göztepe toplamda Bornova'da ev sahibi olarak 58 maça çıktı. Göz-Göz, Bornova'da oynadığı müsabakalarda 28 galibiyet alırken, sahayı 15 kez mağlup terketti, 15 masabaka da berabere tamamlandı. Derbide 1.5 yıl sonra Bornova Stadı'na ayak basacak sarı-kırmızılılar, 26 Ocak 2020 tarihinde Beşiktaş maçıyla yeni evi Gürsel Aksel Stadı'na kavuştu. TARAFTARDAN URLA ÇIKARMASI

Göztepe taraftarını cuma günü Altay'la oynanacak derbi heyecanı sardı. Koronavirüs salgınına alınan önlemlerden dolayı deplasman tribününde yerini alamayacak Göztepeli futbolseverlerin Urla Adnan Süvari Tesisleri'ne çıkarma yapmak istediği bildirildi. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda takımlarını yalnız bırakmak zorunda kalacak taraftarın sosyal medyadan örgütlendiği ve yaklaşık 2 bin kişiyle antrenmana gelerek takıma destek vermeyi planladığı vurgulandı. Göztepeliler'in cuma günü Urla'dan da takımı uğurlamak için organize olacağı ifade edildi. Süper Lig'de 18 yıl önce rakip olan iki takım en son 2014-2015 sezonunda 2'nci Lig'de karşılaşmıştı.


Son dakika haberleri... Göztepe, Jahovic'ten patlama bekliyor
Son dakika haberleri... Göztepe, Jahovic'ten patlama bekliyor
Son dakika haberleri... Göztepe, Jahovic'ten patlama bekliyor
Son dakika haberleri... Göztepe, Jahovic'ten patlama bekliyor

Spor Toto Süper Lig, Gürsel Aksel, Göztepe, Cuma, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri... Göztepe, Jahovic'ten patlama bekliyor - Son Dakika Spor


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