Son dakika haberleri! Gübre dökme yeri tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Gübre dökme yeri tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

20.06.2022 10:53
Son dakika haberleri! Gübre dökme yeri tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika haberlerine göre ERZURUM'un Aziziye ilçesine bağlı kırsal Beypınarı Mahallesi'nde 2 komşu arasında gübre dökme yeri yüzünden çıkan bıçak ve kürek kullanılan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

ERZURUM'un Aziziye ilçesine bağlı kırsal Beypınarı Mahallesi'nde 2 komşu arasında gübre dökme yeri yüzünden çıkan bıçak ve kürek kullanılan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Olay, 17 Haziran saat 20.00'de Aziziye ilçesine bağlı kırsal Beypınarı Mahallesi'nde meydana geldi. Turan Durmaz (56) evinin yanındaki araziye boşalttığı gübrelerin üzerinden traktörüyle geçen komşusu Necati Bedir (54) ile  'buraya dökemezsin' diyerek tartışmaya başladı. Tartışmaya Durmaz'ın oğlu Furkan (22) dahil oldu. Baba oğul, Necati Bedir'i dövdü. Olay yerinden ayrılan Necati Bedir kürekle, kardeşi Mehmed Bedir (50) de elinde sopayla geri döndü. Bunun üzerine evlerine giden Furkan Durmaz, eline aldığı bıçakla olay yerine geldi. Tarafların kavgası sırasında Necati Bedir'in salladığı kürek darbesinden kurtulan Furkan Durmaz, bıçağını defalarca salladı. Biri kalbine diğerleri vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden Necati Bedir yere yığıldı. Mehmed Bedir'i de koltuğunun altından bıçaklayan Furkan Durmaz, olay yerinden kaçtı. Necati Bedir, olay yerinde hayatını kaybederken, Mehmet Bedir çevredekiler tarafından araçla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Olayın ardından açan Turan ve Furkan Durmaz, bir süre sonra jandarmaya giderek teslim oldu. Bıçak darbeleriyle hayatını kaybeden Necati Bedir, yapılan otopsi sonucu Beypınarı Mahallesi'nde toprağa verilirken, yaralı Mehmet Bedir'in tedavisi sürüyor.Bu arada jandarma tarafından işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Furkan Durmaz kasten öldürme suçundan tutuklanırken baba Turan Durmaz, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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Kaynak: DHA

Baba, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Gübre dökme yeri tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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