Son dakika haberleri... Gübrede desteklemenin iki katına çıkarılması Egeli üreticiyi sevindirdi - Son Dakika

Son dakika haberleri... Gübrede desteklemenin iki katına çıkarılması Egeli üreticiyi sevindirdi

18.02.2021 11:23
Son dakika haberleri... Gübrede desteklemenin iki katına çıkarılması Egeli üreticiyi sevindirdi, System.String[]

Son dakika haberler: Egeli üreticiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gübre desteklerinin iki katına çıkarıldığı açıklamasını sevinçle karşıladı.

Egeli üreticiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gübre desteklerinin iki katına çıkarıldığı açıklamasını sevinçle karşıladı.

İzmir Ziraat Odaları Birliği Başkanı İbrahim Erdallı, AA muhabirine, artan maliyetler nedeniyle sorunlar yaşadıkları bir dönemde desteklemenin büyük oranda artmasının üreticiyi rahatlattığını söyledi.

Üreticiler olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini ileten Erdallı, "Devletimize desteklemeler için müteşekkiriz. Ancak dolar kurunu bahane ederek gübre fiyatlarına zam yapan firmaların kurun düşmesine rağmen fiyatları düşürmediğini görüyoruz. Bunlara yönelik de denetim yapılmalı." diye konuştu.

"Can suyu oldu"

Manisa Ziraat Odaları İl Koordinatörü Abdullah Şenol, kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, gübre desteklemesinin 2 kat artmasının çiftçiye "can suyu" olduğunu söyledi.

Şenol, Manisa'nın Türkiye'nin en önemli zeytin, üzüm, kiraz ve hububat üretim merkezlerinden biri olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Gerçekten yerinde bir kararla pek çok yönden zorlu şartlar altında fedakarca üretime devam eden çiftçimize büyük bir destek açıklandı. Bir yandan salgın şartları diğer yandan kuraklık öte yandan da artan üretim maliyetleri, mazot fiyatları derken gübre desteğinde yüzde 100 artış ilaç gibi geldi. Adeta can suyu oldu çiftçimize. Bu desteğin bize sunulmasını sağlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye çok teşekkür ederiz."

"Çiftçi açısından sürpriz oldu"

Denizli'deki Merkezefendi Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının çiftçiler açısından sürpriz olduğunu ifade etti.

"Desteklemeler iki katına çıkarıldı, seviniyoruz ama fırsatçılar fiyatları artırmaya devam ederse desteği almadan yine elimiz boş kalacak" diyen Gemici, şunları kaydetti:

"Zirai ürünlerin fiyatını dolar yükseldi diye artıranlar kur düşmesine rağmen fiyatları geriye çekmiyor. Bu çiftçiyi mağdur etmeye devam ediyor. Bunda sıkı bir kontrol mekanizmasının çalıştırılmasını ve krizi fırsata çevirip fiyatları yükseltmeye devam edenlere cezai yaptırımlar uygulanmasını istiyoruz."

Ziraat Odaları Birliği, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, İzmir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri... Gübrede desteklemenin iki katına çıkarılması Egeli üreticiyi sevindirdi - Son Dakika Ekonomi


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