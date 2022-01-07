Son dakika haberleri! Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, İçişleri Bakanı Soylu'yu ziyaret etti - Son Dakika

Ankara'nın Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, İçişleri Bakanı Süleyman Saylu'yu makamında ziyaret etti.

Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada AK Parti İlçe Başkanı Sadettin Erdoğan ile birlikte ilk olarak Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız'a, ardından birlikte Süleyman Soylu'ya ziyarette bulunduklarını söyledi.

İlçede yapacakları çalışmalar hakkında İçişleri Bakanı Soylu'ya bilgi verdiklerini anlatan Muzaffer Yalçın "İlk olarak Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız'ı bilgilendirdim ve ardından da bu çalışmalar hakkında sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ayrıntılı olarak bilgi verdim." şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, ziyarette İçişleri Bakanı Soylu'ya, ilçede geliştirmeyi hedefledikleri tiftik keçisi, Ankara keçisi maketini hediye ederken, Güdül'ün, İç Anadolunun ve başkent Ankara'nın tek sakin şehir (cittaslow) olduğunu aktardığını kaydetti.