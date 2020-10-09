Son dakika haberleri... Güler Sabancı'dan Dünya Kız Çocukları Günü Mesajı Açıklaması - Son Dakika

Son dakika haberleri... Güler Sabancı'dan Dünya Kız Çocukları Günü Mesajı Açıklaması

09.10.2020 15:03
Son dakika haberleri... Güler Sabancı'dan Dünya Kız Çocukları Günü Mesajı Açıklaması, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'ne ilişkin, "Kendi potansiyelinin farkına varan bir kız çocuğu, gücünü tüm dünyaya gösterme cesaretine sahip olur.

Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'ne ilişkin, "Kendi potansiyelinin farkına varan bir kız çocuğu, gücünü tüm dünyaya gösterme cesaretine sahip olur. Toplumsal gelişim yolunda atılacak en sağlam adımlardan biri bu cesarete sahip kız çocukları yetiştirmektir." ifadelerini kullandı.

Güler Sabancı, Birleşmiş Milletler tarafından 2011 yılında ilan edilen 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü için yazılı bir mesaj yayınladı.

Kız çocuklarının desteklenmesinin toplumsal gelişme için kritik önem taşıdığını belirten Sabancı, şunları kaydetti:

"Kendi potansiyelinin farkına varan bir kız çocuğu, gücünü tüm dünyaya gösterme cesaretine sahip olur. Toplumsal gelişim yolunda atılacak en sağlam adımlardan biri bu cesarete sahip kız çocukları yetiştirmektir. Toplumun ön yargılarını ve daha da önemlisi kız çocuklarının zihinlerindeki kalıpları kıracak, hayal kurma özgürlüklerini ve yeteneklerini destekleyecek her adım çok değerli. Kız çocuklarının diledikleri her alanda başarılı olabilecekleri konusunda öz güven kazanmaları için hepimiz duyarlı olmalı ve daha çok çalışmalıyız. Sabancı Vakfı olarak 46 yıldır kız çocuklarının eğitimde fırsat eşitliğine sahip olduğu bir toplum hayaliyle çalışıyor, hayallerinin peşinden giden kız çocuklarının yanında olmaya gayret ediyoruz."

- "Bu küresel salgında kız çocuklarının eğitimde geri kalmaması için çalışmalıyız"

Tüm dünyada yıkıcı etki bırakan pandemi sürecinin kız çocukları için eğitimde fırsat eşitliği hedeflerini tehdit ettiğini de vurgulayan Sabancı, "Son yıllarda yapılan araştırmalar, dünyada ilköğretim düzeyinde okula giden kız çocuklarının sayısında artış olduğunu söylüyor. Bu veriler bize devlet, özel sektör ve sivil toplum tarafından gösterilen çabaların olumlu sonuçlarını gösteriyor. Ancak bu olumlu gelişmeye rağmen bugün dünyada okuma bilmeyen çocukların yüzde 57'sini kız çocukları oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca, UNESCO'ya göre bu yıl Kovid-19 nedeniyle dünyada yaklaşık 743 milyon kız çocuğunun okula gidemediğini belirten Sabancı, "Okulların kapalı olduğu dönemde sosyoekonomik olarak dezavantajlı olan ailelerin kız çocuklarını ev işlerine yardım etmeye, küçük kardeşlerine bakmaya, mevsimlik tarım işçisi olarak çalışmaya hatta evlenmeye zorladıkları belirtiliyor. Okulların fiziksel olarak tekrar açıldığı dönemde ise kız çocuklarının okullaşma oranında düşüş yaşanacağı öngörülüyor. Tüm bu nedenlerle yaşadığımız küresel salgın eğitimde fırsat eşitliği hedeflerini tehdit ediyor. Bu küresel salgında, kız çocuklarının eğitimde geri kalmaması için çalışmalı ve bilim, sanat, spor gibi onların gelişimini sağlayacak her alanda desteklemeliyiz." ifadelerini kullandı.

"Hayallerinin peşinden giden kız çocuklarının yanındayız"

Sabancı Vakfı, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'ne özel bir de video yayınladı. "Göster Gücünü" sloganıyla yer alan videoda, dünyanın en iyi 50 öğretmeninden biri seçilen Dilek Livaneli, geliştirdiği robot rehber köpek ile İrlanda Coolest Project Birincisi olan Selin Alara Örnek, Milli Satranççı Handenur Şahin, Sabancı Vakfı Fark Yaratanı seçilen Konuşmamız Gerek platformunun kurucusu İlayda Eskitaşçıoğlu ve Sabancı Vakfı Hibe Programı kapsamında desteklenen Yüksekova Kadınları Toplumsal Destekleme ve Kültür Derneği Kurucusu Hatice Temir yer aldı. Video, kız çocuklarını her türlü olumsuz ön yargı ve zorluğa karşı inandıkları yolda yürümeye davet ederek "şimdi sen de #GösterGücünü" mesajını veriyor.

Sabancı Vakfı'nın kız çocuklarına yönelik çalışmaları

Sabancı Vakfı, 46 yıldır kız çocuklarının ve kadınların karşı karşıya kaldıkları eşitsizliklerin çözümü için projeler hayata geçiriyor. 2006 yılında "kadınların ve kız çocuklarının insan haklarının korunması ve geliştirilmesi" amacıyla Birleşmiş Milletler Ortak Programına destek veren Vakıf, 10 yıl süreyle bu çalışmayı devam ettirerek, yereldeki olumlu etkilerinin yaygınlaştırılmasını sağladı.

Vakıf, 17 ilde açtığı 19 öğrenci yurduyla kız çocuklarının eğitiminin önündeki engellerin kalkmasına katkıda bulunuyor ayrıca halen öğretmenlere toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığını artırmak amacıyla Sabancı Üniversitesi'nin yürüttüğü Mor Sertifika Programı'nı destekliyor. Sabancı Vakfı Hibe Programı kapsamında ise sivil toplum kuruluşlarının erken yaşta zorla evliliklerin önlenmesi, kız çocuklarının eğitimi, kadınların güçlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik projeler destekleniyor.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Güler Sabancı'dan Dünya Kız Çocukları Günü Mesajı Açıklaması - Son Dakika

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