Son dakika haberleri: Gülşehir'de 3 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Gülşehir'de 3 yıl 1 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı
26.03.2021 09:01
Son dakika haberleri: Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından hırsızlık suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile aranan firari şüpheli yakalandı.
Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından hırsızlık suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile aranan firari şüpheli yakalandı.
Alınan bilgilere göre, Gülşehir'de JASAT ekipleri tarafından hırsızlık suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile aranan M.Y. yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.Y. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR
Son Dakika Evlilik baskılarına dayanamayan Buket Aydın, Emir Sarıgül ile ayrıldı Şehirler arası otobüslerde yüzde 50 indirim müjdesi! Yan koltuk ve aile tarifesi geliyor Bugün seçim olsa Z kuşağı hangi partiye oy verir? Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nı ikiye katladı Türkiye'yi temsil etmek için Beyrut'a giden model Duygu Çakmak, yanında 100 kutu pişmaniye götürdü Şiddet gördüğü kocasını öldüren kadını, kızı idam etti Süveyş Kanalı'ndaki gemi krizi büyüyor! Günlük zarar 9,6 milyar doları buldu, geminin ikiye bölünmesi gündemde Anne olma hayali kuran Hatice, sevgilisinden hamile kaldığı sinyalini verdi Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı koronadan hayatını kaybetti