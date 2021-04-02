Son dakika haberleri | Gülşehir'de 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan firari yakalandı
02.04.2021 14:51
Son dakika haberlerine göre Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri uyuşturucu madde kullanmak suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari şüpheliyi yakaladı.
Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri uyuşturucu madde kullanmak suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari şüpheliyi yakaladı.
Edinilen bilgilere göre, Gülşehir İlçe Jandarma ekipleri tarafından kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari sanık E.Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen E.Y. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR
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