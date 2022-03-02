Son dakika haberleri... Gülsüm'ü çalıştığı okulda öldüren eşi yakalanıp, tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Gülsüm'ü çalıştığı okulda öldüren eşi yakalanıp, tutuklandı

02.03.2022 11:54
Son dakika haberleri... Gülsüm'ü çalıştığı okulda öldüren eşi yakalanıp, tutuklandı

Gelen son dakika haberine göre ANKARA'da boşanma aşamasındaki eşi Gülsüm Kuyar'ı (29) temizlik görevlisi olarak çalıştığı okulda bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan ve 7 gün sonra yakalanan Mehmet Kuyar (33), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ANKARA'da boşanma aşamasındaki eşi Gülsüm Kuyar'ı (29) temizlik görevlisi olarak çalıştığı okulda bıçaklayarak öldürdükten sonra kaçan ve 7 gün sonra yakalanan Mehmet Kuyar (33), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 21 Şubat akşamı Sincan ilçesindeki Şehit Gökhan Uysal Ortaokulu'nda meydana geldi. Mehmet Kuyar, şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma aşamasında olduğu 12 yıllık eşi, 2 çocuğunun annesi Gülsüm Kuyar'ın çalıştığı okula gitti. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Mehmet Kuyar, öğrenciler çıktıktan sonra yanına gittiği Gülsüm Kuyar ile tartışmaya başladı. Çıkan kavgada Mehmet Kuyar, yanında getirdiği bıçakla eşi Gülsüm Kuyar'ı 11 bıçak darbesiyle yaralayarak kaçtı. Yaralanan Kuyar, ambulansla kaldırıldığı Ankara Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mehmet Kuyar'ı 7 gün sonra yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kuyar, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesi tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Son dakika haberleri... Gülsüm'ü çalıştığı okulda öldüren eşi yakalanıp, tutuklandı
Son dakika haberleri... Gülsüm'ü çalıştığı okulda öldüren eşi yakalanıp, tutuklandı
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BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ ÇALIŞTIĞI OKULDA BIÇAKLAYARAK ÖLDÜREN ŞÜPHELİ YAKALANDI BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ ÇALIŞTIĞI OKULDA BIÇAKLAYARAK ÖLDÜREN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Sincan, Ankara, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Gülsüm'ü çalıştığı okulda öldüren eşi yakalanıp, tutuklandı - Son Dakika


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