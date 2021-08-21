Üye Girişi
Son dakika haberleri... Gültak: "30 milyon TL'yi aşan yatırımlarla yeni tesisler kazandırdık, mevcutları yeniledik" - Son Dakika

Son dakika haberleri... Gültak: "30 milyon TL'yi aşan yatırımlarla yeni tesisler kazandırdık, mevcutları yeniledik"

21.08.2021 15:42
Son dakika haberleri... Gültak:

Son dakika haberleri: Akdeniz Belediyesi Yaz Futbol Okulunu başarıyla tamamlayan 250 çocuğa, sertifikalarını Belediye Başkanı Mustafa Gültak verdi.

Akdeniz Belediyesi Yaz Futbol Okulunu başarıyla tamamlayan 250 çocuğa, sertifikalarını Belediye Başkanı Mustafa Gültak verdi. Gültak, "Akdeniz'de merkez-kırsal ayırımı yapmadan birçok mahallemize, 30 milyon TL'yi aşan yatırımlarla bir yandan yeni tesisler kazandırdık, diğer yandan da mevcut tesislerimizi baştan sona yenileyip halkımızın hizmetine sunduk" dedi.

Akdeniz Belediyesi Yaz Futbol Okulu Sertifika Töreni, Seyfi Ali Türkoğlu-Şafak Erdur Futbol Sahasında yoğun bir katılımla gerçekleşti. Yaz okulunu başarıyla tamamlayan 250 çocuğa sertifikaları Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak tarafından verildi. Başkan yardımcıları ve birim müdürlerinin yanı sıra çok sayıda velinin de katıldığı tören, öğrencilerin futbol müsabakası ile başladı.

"Spor tesisleri açısından en fakir ilçeydik"

Velilerin yaz okulundan memnuniyet duyduklarını ifade ettikleri etkinlikte konuşan Başkan Gültak, "Desteklerinizden ötürü siz değerli ebeveynlere çok teşekkür ediyorum. Akdeniz ilçemiz; biz göreve geldiğimizde spor tesisleri açısından en fakir ilçelerimizden biriydi. Bu konuda bizlerden desteğini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfi Elvan'a, Spor Bakanımız Mehmet Kasapoğlu'na ve Spor Toto Teşkilatına teşekkürlerimi sunuyorum. Onların sayesinde Akdeniz'e hem birçok yeni spor tesisi kazandırdık hem de zamanla yıpranan tesislerimizi yeniledik" diye konuştu.

"Akdeniz'de artık barış, kardeşlik, huzur ve sevgi var"

Gültak, Akdeniz'de merkez-kırsal ayırımı yapmadan birçok farklı mahalleye, sadece 2 yıl içinde 30 milyon TL'yi aşan yatırımlarla bir yandan yeni tesisler kazandırdıklarını, diğer yandan mevcut tesisleri baştan sona yenileyip halkın hizmetine sunduklarını söyledi. Sporu, sanatı ve kültürü çok önemsediklerini vurgulayan Gültak, "Akdeniz, geçmişte terör ve uyuşturucu ile anılan bir ilçe idi. Bugün ise bir yandan spor, bir yandan kültürel ve sanatsal faaliyetlerle Akdeniz'de artık barış, kardeşlik, huzur ve sevgi var" ifadelerini kullandı.

"Yüzlerce çocuğumuz yüzme öğrendi"

Belediyenin antrenörleri eşliğinde Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı spor şefliği bünyesinde yaz okullarını hayata geçirerek çocuklara çok güzel imkanlar sunduklarını dile getiren Gültak, "Açılan bu kurslarımızda kurduğumuz portatif havuzlarla da yüzlerce çocuğumuz yüzme öğrendi. Faaliyetlerimiz bunlarla da sınırlı kalmadı. Spor Bakanlığımız ile yürüttüğümüz proje kapsamında kız-erkek 12-15 yaş aralığındaki çocuklarımızı da yaz kampına gönderdik. Orada sportif faaliyetlerin yanında kültürel ve sanatsal etkinliklerle de oldukça verimli zaman geçirmelerini sağladık" şeklinde konuştu.

"Biz evlatlarımız için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz"

"Bir spor dalıyla uğraşan çocuğun eğitim hayatı da sosyal hayatı da başarı hikayeleri ile dolu olur" diyen Başkan Gültak, "Bizler, değerli antrenörlerimizin de desteği ile evlatlarımızı hem sokağın risklerinden uzak tutmak hem de onlara güzel bir gelecek sağlamak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Akdeniz Belediyesi Yaz Futbol Okulunu tamamlayan evlatlarımıza başarılarının daim olmasını temenni ediyor; velilerimize de bizlere olan güven ve destekleri için ayrıca teşekkür ediyorum" dedi. - MERSİN

Son dakika haberleri... Gültak: 30 milyon TL'yi aşan yatırımlarla yeni tesisler kazandırdık, mevcutları yeniledik
Son dakika haberleri... Gültak: 30 milyon TL'yi aşan yatırımlarla yeni tesisler kazandırdık, mevcutları yeniledik
Son dakika haberleri... Gültak: 30 milyon TL'yi aşan yatırımlarla yeni tesisler kazandırdık, mevcutları yeniledik
Son dakika haberleri... Gültak: 30 milyon TL'yi aşan yatırımlarla yeni tesisler kazandırdık, mevcutları yeniledik
Son dakika haberleri... Gültak: 30 milyon TL'yi aşan yatırımlarla yeni tesisler kazandırdık, mevcutları yeniledik
Son dakika haberleri... Gültak: 30 milyon TL'yi aşan yatırımlarla yeni tesisler kazandırdık, mevcutları yeniledik
Son dakika haberleri... Gültak: 30 milyon TL'yi aşan yatırımlarla yeni tesisler kazandırdık, mevcutları yeniledik

Ali Türkoğlu, Türk Lirası, Akdeniz, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri... Gültak: '30 milyon TL'yi aşan yatırımlarla yeni tesisler kazandırdık, mevcutları yeniledik' - Son Dakika Spor


Son Dakika

ÖTV indirimi beklenen etkiyi yaratmadı! İkinci el oto pazarında alan da satan da durumdan şikayetçi 15:35 ÖTV indirimi beklenen etkiyi yaratmadı! İkinci el oto pazarında alan da satan da durumdan şikayetçi Çaykur Rizespor, Caner Erkin'le iki yıllık sözleşme imzalayacak 15:19 Çaykur Rizespor, Caner Erkin'le iki yıllık sözleşme imzalayacak Sezon başında ayrılması beklenen Luyindama ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandı 14:54 Sezon başında ayrılması beklenen Luyindama ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandı
Fransız ekibi Rennes'ten, Fenerbahçe'de top koşturan Serdar Aziz'e resmi teklif 14:37 Fransız ekibi Rennes'ten, Fenerbahçe'de top koşturan Serdar Aziz'e resmi teklif Beyin kanaması nedeniyle ameliyat olan oyuncu Mesut Akusta, bugün uyandırılacak 13:59 Beyin kanaması nedeniyle ameliyat olan oyuncu Mesut Akusta, bugün uyandırılacak İki grup arasında çıkan silahlı kavgada balkonda oturan 54 yaşındaki kadın öldü 13:19 İki grup arasında çıkan silahlı kavgada balkonda oturan 54 yaşındaki kadın öldü
''Yaptıklarım için pişman değilim, aklım hala yapamadıklarımda'' diyen hırsız, yıllar sonra yeniden aynı suçtan yakayı ele verdi 12:38 ''Yaptıklarım için pişman değilim, aklım hala yapamadıklarımda'' diyen hırsız, yıllar sonra yeniden aynı suçtan yakayı ele verdi Sadece 12 Suriyeliyi ağırlayan Japonya, Türkiye'ye göçmen kredisi verecek 12:35 Sadece 12 Suriyeliyi ağırlayan Japonya, Türkiye'ye göçmen kredisi verecek

Son Dakika Haberleri
15:35 ÖTV indirimi beklenen etkiyi yaratmadı! İkinci el oto pazarında alan da satan da durumdan şikayetçi
15:31 Son Dakika! Heybeliada'da başlayan orman yangını kontrol altına alındı
15:18 Çaykur Rizespor, Caner Erkin'le iki yıllık sözleşme imzalayacak
14:54 Sezon başında ayrılması beklenen Luyindama ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandı
14:49 'Daire 16'nın sokak köpeği isyanı! Sosyal medyada gündem olan videoya "Parti kur oy verelim" yorumları yapılıyor
14:37 Fransız ekibi Rennes'ten, Fenerbahçe'de top koşturan Serdar Aziz'e resmi teklif
14:27 Heybeliada'da çıkan orman yangını için bölge halkı da seferber oldu! İnsanlar su taşıyarak müdahale ediyor
14:15 Boğaziçi Üniversite akademisyenlerinden rektörlüğe Mehmet Naci İnci'nin atanmasına ilk yorum: Kabul etmiyoruz
13:58 Beyin kanaması nedeniyle ameliyat olan oyuncu Mesut Akusta, bugün uyandırılacak
13:54 Canlı yayında bombayı patlattılar: Alexander Sörloth Fenerbahçe formasını giyecek
Açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavlarına katılamayan kişilere çevrim içi sınav hakkı tanındı Açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavlarına katılamayan kişilere çevrim içi sınav hakkı tanındı         
15:57
Son Dakika! Heybeliada'da başlayan orman yangını kontrol altına alındı Son Dakika! Heybeliada'da başlayan orman yangını kontrol altına alındı         
15:31
Şarkıcı Murat Boz, Tuba Büyüküstün ile aralarında çıkan aşk iddiasını yalanladı Şarkıcı Murat Boz, Tuba Büyüküstün ile aralarında çıkan aşk iddiasını yalanladı         
14:59
'Daire 16'nın sokak köpeği isyanı! Sosyal medyada gündem olan videoya 'Daire 16'nın sokak köpeği isyanı! Sosyal medyada gündem olan videoya "Parti kur oy verelim" yorumları yapılıyor         
14:49
Soğuk çay kavgasında öldürülen kadının son görüntüleri ortaya çıktı Soğuk çay kavgasında öldürülen kadının son görüntüleri ortaya çıktı         
14:05
Canlı yayında bombayı patlattılar: Alexander Sörloth Fenerbahçe formasını giyecek Canlı yayında bombayı patlattılar: Alexander Sörloth Fenerbahçe formasını giyecek         
13:55
Yoğun bakımların alarm verdiği Diyarbakır'da doktordan korkutan sözler: Morgdaki çığlıklardan odama gitmek istemiyorum Yoğun bakımların alarm verdiği Diyarbakır'da doktordan korkutan sözler: Morgdaki çığlıklardan odama gitmek istemiyorum         
13:17
Ümitcan Uygun, kendisine hakaret eden birçok ünlü isim hakkında avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu Ümitcan Uygun, kendisine hakaret eden birçok ünlü isim hakkında avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu         
12:36
Aşılama oranının yüzde 75'i geçtiği Tunceli'de yoğun bakımda 4 hasta var, hepsi de aşı yaptırmayanlar Aşılama oranının yüzde 75'i geçtiği Tunceli'de yoğun bakımda 4 hasta var, hepsi de aşı yaptırmayanlar         
12:29
Dört gündür kayıp olan 17 yaşındaki kızın cansız bedeni, sulama kanalında bulundu Dört gündür kayıp olan 17 yaşındaki kızın cansız bedeni, sulama kanalında bulundu         
11:57
Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren Afganlar anlattı: Kuru ekmek yiyip, bizi Ankara'ya götürecek organizatörleri bekliyoruz Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren Afganlar anlattı: Kuru ekmek yiyip, bizi Ankara'ya götürecek organizatörleri bekliyoruz         
11:51
Genç kızı önce dövdüler, sonra soyundurup kayda aldılar! Dehşet verici anlar kamerada Genç kızı önce dövdüler, sonra soyundurup kayda aldılar! Dehşet verici anlar kamerada         
11:39
Sosyal medya için video çekerken çatıdan düşüp canından oldu! O anlar kameraya yansıdı Sosyal medya için video çekerken çatıdan düşüp canından oldu! O anlar kameraya yansıdı         
09:21
Oyuncu Ozan Dolunay'dan iç çamaşırsız pozlarını paylaşan sevgilisine olay yaratacak yorum: Evde yangın var Oyuncu Ozan Dolunay'dan iç çamaşırsız pozlarını paylaşan sevgilisine olay yaratacak yorum: Evde yangın var         
00:14
Gülşen ayna karşısında iç çamaşırsız dans ettiği görüntülerle tartışma yarattı Gülşen ayna karşısında iç çamaşırsız dans ettiği görüntülerle tartışma yarattı         
22:26
14 yaşındaki erkek çocuğu arabada istismar ederken yakalanan sapık tutuklandı 14 yaşındaki erkek çocuğu arabada istismar ederken yakalanan sapık tutuklandı         
21:48
Okyanuslarda yaşayan deri sırtlı deniz kaplumbağası Türkiye'de ilk kez görüntülendi Okyanuslarda yaşayan deri sırtlı deniz kaplumbağası Türkiye'de ilk kez görüntülendi         
20:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2021 16:01:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri... Gültak: "30 milyon TL'yi aşan yatırımlarla yeni tesisler kazandırdık, mevcutları yeniledik" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement