Son dakika haberleri! Gümüşhane'de koronavirüs tedbirleri denetimi - Son Dakika

Taşbilek, uyarılarında maskeye özen gösterildiğini gördüklerini ancak mesafe konusunda vatandaşların daha dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

15 Temmuz Zafer Meydanı ile Atatürk Caddesi 'nde denetimlerde bulunan Vali Taşbilek, iş yerlerinin aldığı tedbirleri kontrol ederek esnafa ve vatandaşlara tedbirlere uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

İçişleri Bakanlığı 'nın genelgesi kapsamında Gümüşhane'de gerçekleştirilen denetimlere, Vali Kamuran Taşbilek, Belediye Başkanı Ercan Çimen , İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Gökçek , Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Akçay de katıldı.

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