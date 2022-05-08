Son dakika haberleri! Gümüşhane'de otomobil ile otobüsün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Gümüşhane'de otomobil ile otobüsün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

08.05.2022 14:13
Son dakika haberleri! Gümüşhane'de otomobil ile otobüsün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Son dakika haberlerine göre Gümüşhane'de otomobil ile otobüsün çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Gümüşhane'de otomobil ile otobüsün çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kelkit ilçesi Yenice köyü mevkisinde, Bayram Aslan yönetimindeki 29 AR 868 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen sürücüsü öğrenilemeyen 24 DS 044 plakalı yolcu otobüsü çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Aslan, eşi Gülşah Aslan ile 1 yaşındaki çocukları Aslıhan Aslan yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kelkit Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan Gülşah Aslan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bayram ve Gülşah Aslan çiftinin, Köse ilçesindeki Selçuklar İlkokulu'nda öğretmen olarak görev yaptıkları bildirildi.

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Gümüşhane, Otomobil, Bayram, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Gümüşhane'de otomobil ile otobüsün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Gümüşhane'de otomobil ile otobüsün çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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