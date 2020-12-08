GÜMÜŞHANE'de koronavirüs vakalarının artış göstermesi üzerine polis ekipleri, vatandaşları bilinçlendirmek için sokaklarda megafonla anons yapıyor. Ekipler, zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları tavsiyesinde bulunduğu kent sakinlerine, "Misafirliğe gitmeyin, evinize misafir kabul etmeyin" uyarılarında bulunuyor.

Gümüşhane'de dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele sürerken, kentte polis, jandarma ve zabıta ekipleri de denetim ve kontrollerini sürdürüyor. Kış mevsimiyle birlikte artış gösteren koronavirüsle mücadele kapsamında Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek de, vaka artış hızını yavaşlatmak adına üst üste dile getirdiği "Misafirliğe gitmeyin" uyarısını tekrarladı. Valilik talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de, polis otosundan, vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla sokaklarda megafonla anons yapıyor. Ekipler, zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları tavsiyesinde bulunduğu kent sakinlerine, "Saygıdeğer vatandaşlarımız bilindiği üzere Covid-19 virüsü kapalı ortamlarda hızlı yayılmaktadır. Lütfen bu süreçte misafirliğe gitmeyelim, evimize misafir kabul etmeyelim. Sosyal mesafe ve maske kullanımına özen gösterelim" anonsuyla uyarıda bulunuyor.

'MİSAFİRLİĞE GİTMEYİN'Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, evlerde yapılan taziye, düğün ve kına gecesi gibi organizasyonların hastalığa davetiye çıkardığını söyledi. Vali Taşbilek, "Bütün vatandaşlarımıza diyoruz ki lütfen işiniz olmadığı takdirde evlerinizden çıkmayın ve misafirliğe gitmeyin. Misafirlik ilişkilerini sınırlandıralım. Evlerde taziye, düğün, gün, kına gecesi bunların hepsi hastalığa davetiye çıkarmaktır. Bunlar Allah korusun insanların ölümüne sebebiyet verebilir. Lütfen bu zinciri hep beraber kıracağız. Gümüşhaneli vatandaşlarımıza güveniyoruz" dedi.'MİSAFİRLİKLERİN SONA ERMESİ GEREKİYOR'Valilik tarafından yapılan uyarılara uyduğunu belirten kent sakini Zennure Tüfekçi, görüntülü olarak da insanların birbiriyle görüşebileceğini söyledi Kimsenin misafirliğe gitmemesi gerektiğini ifade eden Çetin, "Vali Bey haklı. Çünkü hastalık çok yaygın. İnsanlarımız ölüyor, ölmeyenler evlerinde hasta yatıyor. Misafirliklerin sona ermesi gerekiyor. Durum çok kötü. Polis ekiplerinin araçlardan yaptığı uyarılar doğru, kimsenin gitmemesi gerekiyor. Ben misafirliğe gitmiyorum kimseyi de kabul etmiyorum. İnsanlar birbirleriyle telefondan, görüntülü olarak da görüşebilir. Ben kızımla aynı şehirde oturuyorum ama telefonla görüşüyorum, torunlarımı özlüyorum açıyoruz görüntülü konuşuyoruz. Sağlık her şeyden önemli" diye konuştu.'HERKES EVİNDE OTURSUN'Yapılan uyarılarla birlikte, misafirliğe gitmediğini anlatan Fatma Altuntaş, "Ben hiç gitmiyorum misafirliğe. Bir tek salı günleri pazara geliyorum, şimdi de taksiye binip eve gideceğim. Kimse çarşıya gitmesin, kimseyle tokalaşmasınlar, kimse misafirliğe gitmesin otursunlar evlerinde" diye konuştu.'POLİSLERİMİZ UYARISI ANLAMLI'

Zühre Öktem ise herkesin kurallara uyması gerektiğini vurgulayarak, "Vali doğru söylüyor. Kimse misafirliğe gitmeyecek. Bizim köyde 3 kişi hasta oldu bu sebeple. Kimseyle temas olmaması gerekiyor. Herkesin evi ayrı, herkes evinde otursun. Uymayanlara ceza yazıyorlar, çok güzel yapıyorlar. Polislerimizin uyarısı anlamlı, sabah kalkıp görevlerinin başında duruyorlar, yazık değil mi onlara herkes kurallara uysun" dedi.