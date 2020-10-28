Son dakika haberleri! Gümüşhane'de, tabiat koruma alanı Örümcek Ormanları'nda yangın (2)

Son dakika haberler: KONTROL ALTINA ALINDIGümüşhane'nin Kürtün ilçesinde, köknar ve ladin ağaçlarıyla 'doğal ağaç müzesi'ni andıran, tabiat koruma alanı Örümcek Ormanları'nda çıkan yangın kontrol altına alındı.

KONTROL ALTINA ALINDI Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde, köknar ve ladin ağaçlarıyla 'doğal ağaç müzesi'ni andıran, tabiat koruma alanı Örümcek Ormanları'nda çıkan yangın kontrol altına alındı. Gümüşhane'nin yanı sıra çevre illerden gelen 200 kişilik ekibin müdahale ettiği yangın bazı noktalarda örtü yangını olarak sürüyor. Ekipler, yangını tamamen söndürmek için müdahale ediyor.



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