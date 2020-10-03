Son dakika haberleri... Gümüşhanespor'un transfer yasağı kalktı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Gümüşhanespor'un transfer yasağı kalktı

Gelen son dakika haberlerine göre MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Gümüşhanespor'un trasnfer yasağı kaldırıldı.

Son dakika haberleri... Gümüşhanespor'un transfer yasağı kalktı, System.String[]

MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Gümüşhanespor'un trasnfer yasağı kaldırıldı.

Gümüşhanespor Başkanı Vahit Olgun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaklaşık 1 milyon TL nakit ödeme yapılarak transfer yasağının kaldırıldığını kaydetti. Başkan Olgun paylaşımında, "Gümüşhanespor sevdalılarının beklediği anı yaşıyoruz. Tam 27 dosya. Puan silme tehdidini son ana kadar yaşadığımız, transfer tahtasının açılmasının çok zorlu olduğu bugün yaklaşık 1 milyon lira nakit ödeme yaparak transfer tahtasını açtığımızı duyuruyorum. İsmimizin ön plana çıkarıldığı günden bu ana kadar elimizden geleni yapacağımıza söz verdiğimiz Gümüşhanespor sevdalılarının gözü aydın olsun. Takımımıza yapacağımız birkaç takviye ile önümüzdeki haftalarda daha iddialı Gümüşhanespor'u izleteceğiz" ifadelerine yer verdi.


Son dakika haberleri... Gümüşhanespor'un transfer yasağı kalktı
Son dakika haberleri... Gümüşhanespor'un transfer yasağı kalktı

Gümüşhanespor, Sosyal Medya, Türk Lirası, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 10:03 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri... Gümüşhanespor'un transfer yasağı kalktı - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Parasını ve eşyalarını alarak evi terk eden eşinin geri dönmesini istedi Yunanistan, Türkiye'nin sorumluluk alanında 2 NAVTEX yayınladı Sivaslı genç, babasının biriktirdiği eski paraları internetten 500 bin liraya satışa çıkardı Pazarda tanesi 10 liradan satılan avokado, hırsızların hedefi oldu Azerbaycan, Ermenistan'ın 'Masaya oturalım' teklifine yanıt verdi: Karabağ işgali sona ermeli, ondan sonra görüşmeler mümkün Baba, tartıştığı oğlunu 3 ay arayla ikinci kez vurdu Pınar Altuğ'un makyajsız hali şaşırttı! Takipçisinden gelen olumsuz yorumu affetmedi Son Dakika: 4 lise türü 5 Ekim Pazartesi'den itibaren yüz yüze eğitime başlayacak
"Yine mi geldin" dedi, tartıştığı arkadaşını öldürdü         
09:52
Adı Hülya Avşar ile anılan adada, 17 yıldır 'Robinson' hayatı yaşıyorlar Adı Hülya Avşar ile anılan adada, 17 yıldır 'Robinson' hayatı yaşıyorlar         
09:10
Bodrum'da güpegündüz ilişkiye giren erkek grubunu görüntüleyen vatandaş isyan etti: Kadına çocuğa aldırmadan grup olarak ilişkiye giriyorlar Bodrum'da güpegündüz ilişkiye giren erkek grubunu görüntüleyen vatandaş isyan etti: Kadına çocuğa aldırmadan grup olarak ilişkiye giriyorlar         
08:46
Bıçaklanarak öldürülen Edanur'u hem eski hem yeni eşi bıçaklamış Bıçaklanarak öldürülen Edanur'u hem eski hem yeni eşi bıçaklamış         
08:30
ABD Başkanı Donald Trump: Gayet iyi olduğumu düşünüyorum ABD Başkanı Donald Trump: Gayet iyi olduğumu düşünüyorum         
01:55
Çukur dizisinin kadrosuna sürpriz bir isim daha katıldı Çukur dizisinin kadrosuna sürpriz bir isim daha katıldı         
22:53
Ünlü sunucu Ertem Şener, Beyaz TV'den istifa etti Ünlü sunucu Ertem Şener, Beyaz TV'den istifa etti         
21:18
Azerbaycan'ın yoğun bombardımanında köşeye sıkışan Ermeni Lider Paşinyan'dan hadsiz Türkiye çağrısı Azerbaycan'ın yoğun bombardımanında köşeye sıkışan Ermeni Lider Paşinyan'dan hadsiz Türkiye çağrısı         
20:26
Son dakika: Ağrı'da öldürülen minik Leyla davasında amca Yusuf Aydemir'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Son dakika: Ağrı'da öldürülen minik Leyla davasında amca Yusuf Aydemir'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası         
16:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Konya Şehir Hastanesi'nin çevre düzenlemesini beğenmedi Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı Konya Şehir Hastanesi'nin çevre düzenlemesini beğenmedi         
16:01
Fahriye Evcen bahçesinde yeni pozlar verdi, en çok konuşulan şey ise gömleğinde unuttuğu etiket oldu Fahriye Evcen bahçesinde yeni pozlar verdi, en çok konuşulan şey ise gömleğinde unuttuğu etiket oldu         
15:55
Markalar fiyat listesini güncelledi! İşte en ucuz sıfır otomobiller Markalar fiyat listesini güncelledi! İşte en ucuz sıfır otomobiller         
15:34
İngiltere'deki yapılan araştırmaya göre; koronavirüsün en belirgin semptomu koku kaybı İngiltere'deki yapılan araştırmaya göre; koronavirüsün en belirgin semptomu koku kaybı         
15:09
Transparan kıyafetinin içine iç çamaşırı giymeyen model Charli Howard tepki çekti Transparan kıyafetinin içine iç çamaşırı giymeyen model Charli Howard tepki çekti         
14:57
Taksici cinayetlerinin altından rant çatışması çıktı Taksici cinayetlerinin altından rant çatışması çıktı         
13:08
Trump'ın koronavirüse yakalanmasından sonra ABD, kıyamet günü uçaklarını havalandırdı Trump'ın koronavirüse yakalanmasından sonra ABD, kıyamet günü uçaklarını havalandırdı         
12:25
Bodrum'da güpegündüz rezalet! Ünlü koya gelen bir grup erkek akşama kadar çırılçıplak yüzüp, ilişkiye girdi Bodrum'da güpegündüz rezalet! Ünlü koya gelen bir grup erkek akşama kadar çırılçıplak yüzüp, ilişkiye girdi         
11:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2020 10:29:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri... Gümüşhanespor'un transfer yasağı kalktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei