Son dakika haberleri... Günay Efendiyeva'dan Ermenistan saldırılarına ilişkin açıklama - Son Dakika

Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva, Ermenistan saldırılarına ilişkin açıklamasında, "Ermenistan'ın tarihi ve dini anıtlar da dahil olmak üzere kültürel mirası hakaret ve tahrip etmesini, düzenli olarak sivillere ateş açmayı amaçlayan saldırganlık politikasını kararlılıkla kınıyor" ifadelerini kullandı.

Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik yeni saldırı eylemine ilişkin açıklamada bulundu. Efendiyeva, "Ermenistan'ın 27 Eylül 2020'de, Azerbaycan-Ermenistan sınırında yeniden ateşkesi ihlal etmesini, Azerbaycan'ın tarihi topraklarında askeri provokasyonlar yapmasını, tarihi ve dini anıtlar da dahil olmak üzere kültürel mirası hakaret ve tahrip etmesini, düzenli olarak sivillere ateş açmayı amaçlayan saldırganlık politikasını kararlılıkla kınıyor" ifadelerini kullandı.

Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı, Ermeni silahlı kuvvetlerinin işgal altındaki topraklardan kayıtsız-şartsız çıkarılması ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün sağlanması konusunda BM Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilen ilgili kararların uygulanmasının önemini vurguladı.

Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı, Azerbaycan'ın kadim toprakları uğrunda yürüttüğü haklı politikasını destekliyor ve dünya toplumunu Ermenistan'ın agresif politikasına adil bir şekilde tepki göstermeye çağırdı. - BAKÜ