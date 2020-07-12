6 Nisan 1920

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar izleniyor.

(Trablus) (Fotoğraflı - Görüntülü)

GÜNCEL

1- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Van Gölü'nde batan tekneyle ilgili gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

(Van)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Atatürk Stadyumu'nda ve yarı olimpik yüzme havuzu yapılacak alanda incelemelerde bulunacak, Keşan'ın spor kulübü temsilcileriyle buluşacak; 1500 kişilik yurt projesi inşaat alanını ve 750 kişilik Günebakan Yurdu'nu ziyaret edecek, gençlerle bir araya gelecek.

(Edirne/12.30/13.15/14.00/Tekirdağ/18.00/18.30/19.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Süper Lig'in 32. haftasına MKE Ankaragücü-Galatasaray, Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor ve Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor maçlarıyla devam edilecek.

(Ankara/18.30/Antalya/İstanbul/21.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- TFF 1. Lig'in 33. haftası İstanbulspor-Osmanlıspor, Cesar Grup Ümraniyespor-Adana Demirspor, Keçiörengücü-Fatih Karagümrük, Altınordu-Giresunspor, Altay-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Bursaspor-Ekol Göz Menemenspor, Boluspor-Akhisarspor ve Adanaspor-Hatayspor maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/Ankara/İzmir/Bursa/Bolu/Adana/17.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

4- Formula 1 sezonunun ikinci yarışı Avusturya'da yapılacak.

(Spielberg/16.10)

ÖZEL HABER

1- İTİRAFÇILARIN DİLİNDEN FETÖ'NÜN KARANLIK YÜZÜ: Örgütten olmayan pilotları elemek için tansiyon ilacıyla kalp damarlarını genişlettiler

Örgütün itirafçı imamları, askeri okullarda okuyan adayların ilis¸igˆinin kesilmesi ve TSK'da go¨revde olan pilotların aktif go¨revlerinin engellenmesi amacıyla izlenen yöntemleri anlattı

Buna göre, Astsubay Meslek Yu¨ksek Okulları, Harp Akademisi ve Harp Okuluna girmeye hak kazanan kendilerinden olmayan adayları ic¸erik bakımından gerc¸ek dıs¸ı sagˆlık raporlarıyla elediler

Bu kapsamda, hastalıkları bulunmamasına ragˆmen bu kişilere "mitral kapak yetmezligˆi", "yu¨ksek tansiyon", "aort damarı genis¸lemesi" ve benzeri tes¸hisler konularak, TSK'dan ilis¸iklerinin kesilmesi veya pasif go¨revlere getirilmeleri sağlandı

Bununla da yetinmeyen örgüt, bu ilişik kesme davalarına bakacak AYİM'de de çoğunluğu sağlayarak açılan davaların reddedilmesini sağladı

(Aylin Sırıklı Dal/Ankara)

2- FETÖ'nün yüksek yargıdaki yapılanmasına ilişkin 175 davada karar çıktı

Eski yüksek yargıçların FETÖ üyeliği ve yöneticiliği ile örgüte yardım suçlarından ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9.Ceza Dairesinde yargılandığı davalarda sanıklara 1 yıl 6 aydan 17 yıl 4 ay arasında değişen hapis cezası verildi

Yargılamalar sonrasında aralarında eski Danıştay Genel Sekreteri Mustafa Kökçam'ın da bulunduğu 9 sanık beraat etti

Aralarında eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem'in de bulunduğu 4 sanığın yargılamasına devam ediliyor

(Kemal Karadağ/Ankara)

3- KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Çocuklarınızı bir daha göremeyeceğiniz duygusu kötü bir duygu"

Adana'da Kovid-19'u yenip görevine dönen doktor Remzi Fırat Serttepe:

"Çocuklarımı görmemek hastalığın en zor kısmıydı. Sağlığınız önemli ama ayrı kalmak en zor kısmıydı. Çok duygulanıyorum, inanın kendimi zor tutuyorum çünkü çocuklarınızı bir daha göremeyeceğiniz duygusu kötü bir duygu"

"Hastalığı atlatmanın en güzel yolu içinizdeki iyileşme hissiyatını ve umudunuzu yitirmemeniz. Umut ve inanç inanılmaz önemli. Lütfen bunu kaybetmeyin"

(Ömer Fansa/Adana)

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