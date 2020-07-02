Son dakika haberleri... GÜNDEM / 2 Temmuz 2020 - Son Dakika

6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'a çalışma ziyaretinde bulunacak.

Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya gelecek.

(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

Genel Kurulda Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

Adalet Komisyonunda barolara yönelik düzenlemeler içeren Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

(TBMM/14.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.00/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüşecek ve mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da Almanya'da temaslarda bulunacak.

(Berlin) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan çatışmalar izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Madımak Oteli'nde 2 Temmuz 1993'te çıkan olaylarda yaşamını yitirenler, kentte düzenlenecek programda anılacak.

(Sivas/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Van Gölü'nde batan tekneyle ilgili arama çalışmaları izleniyor.

(Van) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- FETÖ davaları

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

FETÖ'nün "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle 4'ü tutuklu 107 sanığın yargılanmasına İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

Darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde bulunduğu belirlenen örgütün "sivil imamı" Kemal Batmaz'ın eşi Gonca Batmaz'ın da aralarında olduğu 2'si tutuklu 4 sanığın yargılanması sürecek.

(Ankara/09.30/İstanbul/10.30/12.00)

4- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler ve Türkiye'de alınan tedbirler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- TFF 1. Lig'de 31. hafta Cesar Grup Ümraniyespor- Eskişehirspor, İstanbulspor-Akhisarspor, Ekol Hastanesi Balıkesirspor- Fatih Karagümrük maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/17.30/20.00/Balıkesir/20.00) (Fotoğraflı)

ÖZEL HABER

1- GRAFİKLİ - Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi Kovid-19 yükünü omuzluyor

Yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında Atatürk Havalimanı yerleşkesine inşa edilen 1008 yatak kapasiteli hastane, diğer hastanelerin Kovid-19 yükünü omuzlayarak, salgınla mücadelede önemli rol üstleniyor

Hastanenin, pandemi sonrası dönemde de olası salgın ve afetler ile sağlık turizmi alanında aktif olarak rol alması planlanıyoR

SBÜ Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Tolga Adaş:

"(Kovid-19 tanılı hastaların aktarımı) Önce kendi hastanemizden başladık. O hastaları buraya çektik. Arkasından 4 hastane planlandı; İstinye, Kağıthane, Eyüp ve Bayrampaşa devlet hastaneleri. Şu an oralarda herhangi bir Kovid'li hasta yok. Bunun dışında Bahçelievler ve Bağcılar'ın yanı sıra başka hastanelerden de peyderpey hastaları çekiyoruz"

"Bunu çekerken tıbbi etiğin bozulmaması lazım. Buradaki hastaneleri 7 gün 24 saat hizmet veren sağlık işletmeleri gibi düşünürsek bu hizmetin aksamaması için her türlü önlemin alınması, hemşiresi, temizlikçisi, teknisyeni, doktoru, güvenlikçisine kadar hepsinin tam teşekküllü hazır olması lazım"

(Elif Küçük/İstanbul)

2- İZOLE TATİLİN ALTERNATİF ADRESLERİ YAYLALAR - Kaçkarlar misafirlerini ağırlıyor

Türkiye'nin 3 bin 937 metreyle en yüksek dağları arasında yer alan Kaçkarlar'da bulunan yaylalar, havaların ısınmasıyla misafirlerini ağırlamaya başladı

Yaylalara gelen ziyaretçiler, zirveye tırmanma imkanının yanında endemik bitki türleri ile dolu alanlarda doğayla baş başa kalma imkanı buluyor

Kanyon ve Doğa Sporları Araştırma Derneği Başkan Yardımcısı Ömer Mertyürek:

"Pandemiden sonra insanların doğaya ilgisi arttı. Umarım tüm insanlık adına doğayı kurtaran bir süreç olur"

(Muhittin Sandıkçı/Rize)

3- RÖPORTAJ - Türkler, Alman şirketlerini satın alarak teknoloji transferi yapabilir

DEİK Türkiye-Almanya İş Konseyi Başkanı Steven Young:

"Uluslararası üretim ağı yeniden yapılanacak. Bölgenin ihtiyacını bölgenin içinden tedarik etme politikasını göreceğiz. Bu anlamda Türkiye'nin çok büyük fırsatı var. Almanya'nın ya da Avrupa'nın şu ana kadar Çin'den tedarik ettiği veya Çin'e yaptığı yatırımlar belki kalacaktır ama ek yeni yatırımlar konusunda Türkiye ciddi adayların bir tanesi olacak"

"Almanya'da değerli firmalar var. Bu firmalar start up ya da faaliyetlerinin ilk 3 yılındalar. Bu firmalar, koronavirüs salgınıyla birlikte nakit akış sıkıntısına giriyorlar. Ama ellerinde iyi teknoloji ya da ürün var, müşteri portföyleri de oldukça cazip. Batmamaları gerekiyor. Bu tip şirketlerle iş ortaklığı yapılabilir, kısmen ya da tamamen satın alınabilirler"

"Önümüzdeki Kovid-19 sonrası dönem çok büyük fırsatlar vadediyor. Tahmin ediyorum, önümüzdeki 3 yıl içerisinde, Türkiye ve Almanya arasındaki tutturduğumuz hem iş hem de siyaset dünyasındaki direkt iletişim sayesinde oldukça güzel yatırımlar ve gelişmeler olacak"

"Türkiye, salgın döneminde çok başarılı sınav verdi. Yurt dışında süpermarketlerin raflarının boşaldığını, marketlerin önlerinde kilometrelerce kuyruklar gördük. Türkiye'de bunların hiçbirini görmedik"

"Türkiye ve Almanya, Osmanlı'dan gelen geleneksel ve çok değerli bir ilişkiye sahip. Burada 100 yıldan fazla süredir faaliyet gösteren ve Türkiye'yi benimsemiş Alman firmalarımız var. Biz bunlara yeni şirketler katacağız, yeni sektörler açacağız. Almanya da bu konuda motivedir"

(Murat Birinci/İstanbul)

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