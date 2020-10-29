Son dakika haberleri: GÜNDEM / 29 Ekim 2020 - Son Dakika

Son dakika haberleri: GÜNDEM / 29 Ekim 2020

29.10.2020 08:59
Son dakika haberleri: GÜNDEM / 29 Ekim 2020, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Cumhuriyetimiz 97 yaşındaTürkiye Cumhuriyeti'nin 97. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Anıtkabir'i ziyaret edecek.

6 Nisan 1920

1- Cumhuriyetimiz 97 yaşında

Türkiye Cumhuriyeti'nin 97. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Anıtkabir'i ziyaret edecek.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul edecek, Millet Kütüphanesi'nde Cumhuriyetin 97. Yılında Milli Mücadele Sergisi açılışına katılacak.

(Ankara/11.00/12.30/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İletişim Başkanlığının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlediği, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın Patara Antik Kenti'nde icra edeceği "Büyük Cumhuriyet Konseri", mapping gösterisi ile eş zamanlı olarak Galata Kulesi'nden de canlı olarak yayımlanacak.

(Antalya/İstanbul/19.23) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ulus'aki Birinci Meclis'i ziyaret edecek.

Çankaya Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk Spor Merkezi açılış törenine katılacak Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği "Çubuk-1 Barajı Rekreasyon Alanı ile 42 Projenin Açılış ve Temel Atma Töreni"ne iştirak edecek.

(Ankara/11.15/14.00/19.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- AB üyesi ülkelerin liderleri, video konferans yoluyla Kovid-19 konulu zirve toplantısı yapacak.

(Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'daki çatışmalar ve Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırıları izleniyor.

(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.?

(Ankara/Atina/Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışları, İstanbul Boğazı'nda Cumhuriyet Kupası etabıyla başlayacak.

(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- UEFA Avrupa Ligi'nde 2. hafta maçları yapılacak. Demir Grup Sivasspor, I Grubu'nda İsrail'in Maccabi Tel-Aviv takımını Yeni 4 Eylül Stadı'nda konuk edecek.

(Sivas/20.55) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Azerbaycan'ın Karabağ takımı, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda İspanya'nın Villarreal takımıyla Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.55) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında Yeni Malatyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sürdürecek. Futbolculardan Valentin Rosier, tesislerde düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak.

(İstanbul/11.30/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde sürdürecek. Futbolculardan Luiz Gustavo, antrenmandan sonra basın mensuplarının sorularını cevaplayacak.

(İstanbul/11.30/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda İsrail'in Maccabi Playtika takımıyla karşılaşacak.

(Tel-Aviv/22.05)

7- Misli.com 3. Lig'de 6. hafta maçları tamamlanacak.

ÖZEL HABER

1- Pandemi, tesislerin dezenfeksiyon hizmeti kullanımını yüzde 385 artırdı

Tesis Yönetim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gökçenur Çelebioğlu:

"Yapılan araştırmalar, pandemi döneminde AVM'lerin açılışıyla birlikte tesislerdeki dezenfeksiyon hizmeti kullanımında geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 385 oranında artış yaşandığını gösteriyor"

"Bu süreçte kullanılan dezenfeksiyon kimyasalları sarfiyatı da yaklaşık 5 kat arttı"

"Pandemi döneminde çoğu zaman bazen günde 8 maske, 8 çift eldiven gibi, önceden hesap edilen sayıların belki 10-20 katından fazla kişisel koruyucu malzeme temin etmek durumunda kaldık"

(Güç Gönel Sağıroğlu/İstanbul)

2- İstanbul Finans ve Teknoloji Üssü kurulacak

Uluslararası iyi uygulamalardan yararlanılarak firmalara fırsat eşitliği sağlayan, güvenli bir finansal teknoloji (fintek) ekosisteminin oluşumu desteklenecek

İstanbul Finans Merkezi bünyesinde bir Finans Teknopark kurulacak

Faizsiz finans sisteminin ülke finans sistemindeki yeri güçlendirilecek, faizsiz finans alanında ürün ve hizmet çeşitliliği ile insan kaynağı geliştirilecek, politika geliştirme süreçlerini destekleyecek araç ve mekanizmalar oluşturulacak

(Murat Birinci/İstanbul)

3- e-Ticarette "rekorlar serisi" bekleniyor

Türkiye'de geçen yıl 190 milyar dolar düzeyinde bulunan e-ticaret hacminin bu yıl 213 milyar dolara, gelecek yıl da 240 milyar dolara yükselmesi bekleniyor

Bu yıl yüzde 36,5 seviyesinde bulunan internet üzerinden alışveriş yapanların oranının da 2021'de yüzde 38'e çıkacağı tahmin ediliyor

Türkiye'nin ticaretin kolay ve güvenli yapıldığı, tüketici haklarının gözetildiği önemli ticaret merkezlerinden biri haline getirilmesi amacıyla, sınır ötesi e-ticarette ürünlerin iade alınması süreci kolaylaştırılacak, tüketicilerin korunması amacıyla hizmet memnuniyet endeksi oluşturulacak

(Zeynep Çetinkaya/Ankara)

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Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Anıtkabir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: GÜNDEM / 29 Ekim 2020 - Son Dakika


Son Dakika

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