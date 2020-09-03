Son dakika haberleri! GÜNDEM / 3 Eylül 2020 - Son Dakika

Son dakika haberleri! GÜNDEM / 3 Eylül 2020

Bir son dakika haberine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Başkanı Robert Spano'yu kabul edecek.

Son dakika haberleri! GÜNDEM / 3 Eylül 2020, System.String[]

6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Başkanı Robert Spano'yu kabul edecek.

(Ankara/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile AİHM Başkanı Robert Spano, Türkiye Adalet Akademisi'nde düzenlenecek "24. Dönem Hakim ve Savcı Adayları Eğitimi Açılış Programı"na katılacak.

(10.00/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul'da Bakanlığı ile İslam İşbirliği Gençlik Forumu iş birliğinde "gönüllülük" temasıyla düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Günü 4. Yıl Dönümü Programı'na iştirak edecek.

Bakan Kasapoğlu, Sivas'ta İsmet Yılmaz Eğitim Müzesi, Olimpik Yüzme Havuzu açılışlarında yer alacak, Valiliği, Belediye Başkanlığını, AK Parti İl Başkanlığını ve Gençlik Merkezini ziyaret edecek, Türkiye ile Macaristan Milli Futbol Takımları arasındaki UEFA Uluslar Ligi maçını izleyecek.

(İstanbul/10.30/Sivas/16.15-21.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, video konferans yöntemiyle İzmir Enternasyonal Fuarı ve İzmir İş Günleri kapsamında düzenlenen "Akdeniz'de Lojistik ve Ticaret: Pandemi Sonrası Koşulların Değerlendirilmesi" forumuna katılacak.

(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-Niğde Otoyolu'nu inceleyecek ve açıklama yapacak.

(Ankara/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayı enflasyon verilerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile konunun Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor.

(Ankara/Atina/Lefkoşa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Libya hükümetinin ateşkes ilanı sonrasında bölgedeki gelişmeler izleniyor.

(Trablus) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Mali'deki askeri darbenin ardından ülkedeki gelişmeler ve dünyadan tepkiler takip ediliyor.

(Dakar/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Giresun'daki sel felaketine ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Giresun) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, 2020-2021 UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'taki ilk maçında Yeni 4 Eylül Stadı'nda Macaristan'ı konuk edecek.

(Sivas/21.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- Huzurevlerindeki Kovid-19 tedbirlerinin süresi uzatıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, il müdürlüklerine gönderdiği genelgeyle, resmi ve özel huzurevleri ile engelli bakım kuruluşlarında Kovid-19'a karşı alınan önlemlerin ikinci bir emre kadar devam ettirilmesi talimatını verdi

Buna göre, kuruluşlarda sağlık problemi yaşayan veya rahatsızlanan yaşlı ve engelliler için en yakın sağlık kuruluşuyla iletişime geçilerek tedbir alınıp işlem yapılacak

Kuruluşta takibi gereken engelli ve yaşlılar, sosyal izolasyon ve kısıtlama tedbirlerine uygun şekilde, ayrı müstakil kuruluşta ya da kuruluş ek ünitesinde takip edilecek

Yakınlarının yanına izinli olarak gidenlere, kuruluşa girmeden önce Kovid-19 testi yapılacak ve 7 gün süreyle kuruluştaki sosyal izolasyon katı veya sosyal izolasyon odasında kalmaları sağlanacak

(Burcu Çalık/Ankara)

2- Kanser hastası anne, teröristlerce dağa götürülen oğluna kavuşmayı ümit ediyor

Terör örgütü PKK üyelerince 5 yıl önce Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kandırılarak dağa götürülen Eren Yalçın'ın annesi Fadime Aksu, oğlunun kıyafetlerine sarılarak avunuyor

Kanserle mücadele eden anne Aksu:

"Oğlum HDP'lilerle beraber takılıyordu. HDP binasına gidiyordu. Onlar oğlumu yoldan çıkardı. Evladımı ben oradan aldım ama onlar tekrar oğlumu aldılar, 'bulacağız' dediler. Nerede hani, bulamadılar. Eren'i kandırdılar"

"Oğlum Eren, devletimiz her zaman senin yanında. Bak polis ağabeyler hepsi yanımızda. 'Eren gelsin, biz onu işe koyarız, destek veririz.' diyorlar. Ne olursun gel"

(Metin Girgin/Kocaeli)

3- GRAFİKLİ - Sivas Kongresi'nin 101. yılı

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Burada bir milletin kurtuluşunu hazırlayan kararlar verildi" sözüyle önemini vurguladığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı, ulusal kurtuluş mücadelesine ışık tutan kararların alındığı, "manda ve himaye" fikrinin reddedildiği Sivas Kongresi'nin 101. yıl dönümünün coşkusu yaşanıyor

Kongrenin 101. yılında Sivas, UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak Türkiye-Macaristan maçına da ev sahipliği yapacak

(Serhat Zafer/Sivas)

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 08:59 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! GÜNDEM / 3 Eylül 2020 - Son Dakika


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