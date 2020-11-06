Son dakika haberi: İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ - Son Dakika

Son dakika haberi: İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ
06.11.2020 08:59
Son dakika haber: 14.30-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BOSNA HERSEK DEVLET BAŞKANLIĞI KONSEYİ BAŞKANI ŞEFİK CAFEROVİÇ İLE İSTANBUL'DA GÖRÜŞECEK (VAHDETTİN KÖŞKÜ) 12.00-CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU, CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ AKİF HAMZAÇEBİ'NİN ANNESİ MEMNUNE HAMZAÇEBİ İÇİN DÜZENLENECEK CENAZE TÖRENİNE KATILACAK.
14.30
-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BOSNA HERSEK DEVLET BAŞKANLIĞI KONSEYİ BAŞKANI ŞEFİK CAFEROVİÇ İLE İSTANBUL'DA GÖRÜŞECEK (VAHDETTİN KÖŞKÜ)
12.00-CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU, CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ AKİF HAMZAÇEBİ'NİN ANNESİ MEMNUNE HAMZAÇEBİ İÇİN DÜZENLENECEK CENAZE TÖRENİNE KATILACAK. (YER: MARMARA İLAHİYAT CAMİİ )
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