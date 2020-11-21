Son dakika haberleri! GÜNDEM ÖZETİ / 22 Kasım 2020 - Son Dakika

Son dakika haberleri! GÜNDEM ÖZETİ / 22 Kasım 2020

21.11.2020 23:59
Son dakika haberleri! GÜNDEM ÖZETİ / 22 Kasım 2020, System.String[]

Son dakika haberleri: Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Isparta, Burdur, Gümüşhane, Kastamonu ve Sinop 7. Olağan İl Kongreleri ile G20 Zirvesi'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katılacak.

6 Nisan 1920

1 - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Isparta, Burdur, Gümüşhane, Kastamonu ve Sinop 7. Olağan İl Kongreleri ile G20 Zirvesi'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katılacak.

(İstanbul/14.00/16.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin Çatalca ve Silivri ilçe kongrelerine katılacak.

(İstanbul/15.00/17.00)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Swissotel'de düzenlenecek üye katılım törenine katılacak.

(Ankara/11.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes süreci, cephe hatlarındaki durum ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Bakü)

GÜNCEL

1- Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim (KPSS Ortaöğretim), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca 81 ilde düzenlenecek.

(10.15)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Süper Lig'in 9. haftasına Atakaş Hatayspor- Çaykur Rizespor, Göztepe- MKE Ankaragücü, İttifak Holding Konyaspor- Kasımpaşa, Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Fraport TAV Antalyaspor- Aytemiz Alanyaspor maçlarıyla devam edilecek.

(Hatay/13.30/İzmir/Konya/16.00/Trabzon/Antalya/19.00)

2- TFF 1. Lig'in 10. hafta mücadelesi, Ankara Keçiörengücü-Akhisarspor, Tuzlaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Adana Demirspor- Eskişehirspor maçlarıyla sürecek.

(Ankara/13.30/İstanbul/16.00/Adana/19.00)

3- ING Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında, Fenerbahçe Beko-Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş-TOFAŞ maçları yapılacak.

(İstanbul/15.15/17.30)

4- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında, Beşiktaş HDI Sigorta-Nesibe Aydın, Çankaya Üniversitesi-Büyükşehir Belediye Adana Basketbol maçları oynanacak.

(İstanbul/13.00/Ankara/14.00)

5- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında, İlbank-Aydın Büyükşehir Belediyespor, Sarıyer Belediyespor- Galatasaray HDI Sigorta, Kuzeyboru-Karayolları maçları oynanacak, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 16. haftasında Afyon Belediye Yüntaş ile Halkbank, Galatasaray HDI Sigorta ile Arkas Spor karşı karşıya gelecek.

(Ankara/13.00/İstanbul/16.00/Aksaray/17.00/Afyonkarahisar/15.00/İstanbul/20.00)

6- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 9. haftasından 2 maç yapılacak.

7- MotoGP Dünya Şampiyonası, sezonun 14. ve son yarışı Portekiz Grand Prix'siyle sona erecek.

(Portimao/17.00)

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AK Parti Genel Başkanı, Vahdettin Köşkü, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! GÜNDEM ÖZETİ / 22 Kasım 2020 - Son Dakika


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