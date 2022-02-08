Son dakika haberleri! Gündoğmuş'ta susturuculu silah operasyonu - Son Dakika

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde bir şahsın evinde silah bulunduğu bilgisini alan jandarma ekipleri bahse konu adrese operasyon düzenledi. Operasyonda av tüfeği, ruhsatsız tabanca, susturucu, ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT Timleri, Gündoğmuş Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı Akseki JASAT ekipleri tarafından Antalya'nın, Gündoğmuş ilçesi, Çayırözü Mahallesinde E.S. isimli şahsın evinde silah ve fişek bulunduğu ihbarı üzerine şüphelinin evine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız 9 milimetre tabanca, 1 adet susturucu, 437 adet av tüfek fişeği, 15 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Olay ile ilgili adli işlemler başlatıldı. - ANTALYA