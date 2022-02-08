Üye Girişi
Son dakika haberleri! Gündoğmuş'ta susturuculu silah operasyonu - Son Dakika

Son dakika haberleri! Gündoğmuş'ta susturuculu silah operasyonu

08.02.2022 09:47
Son dakika haberleri! Gündoğmuş'ta susturuculu silah operasyonu

Edinilen son dakika gelişmesine göre Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde bir şahsın evinde silah bulunduğu bilgisini alan jandarma ekipleri bahse konu adrese operasyon düzenledi.

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde bir şahsın evinde silah bulunduğu bilgisini alan jandarma ekipleri bahse konu adrese operasyon düzenledi. Operasyonda av tüfeği, ruhsatsız tabanca, susturucu, ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT Timleri, Gündoğmuş Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı Akseki JASAT ekipleri tarafından Antalya'nın, Gündoğmuş ilçesi, Çayırözü Mahallesinde E.S. isimli şahsın evinde silah ve fişek bulunduğu ihbarı üzerine şüphelinin evine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız 9 milimetre tabanca, 1 adet susturucu, 437 adet av tüfek fişeği, 15 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Olay ile ilgili adli işlemler başlatıldı. - ANTALYA

YORUMLAR
500

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Gündoğmuş'ta susturuculu silah operasyonu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
09:34 Otomobil, servis minibüsüne çarparak takla attı! Olay anbean güvenlik kameralarına yansıdı
09:31 Sosyal medya hesaplarını çalıp 3 milyon dolarlık vurgun yapan çete çökertildi!
09:29 Necip Hablemitoğlu cinayetinin şüphelisi adliyeye sevk edildi
09:28 Bu defa dolandırıcı kapıcı! Kurbanlar ise sosyete ve sanat dünyasının ünlü isimleri
09:14 Sarhoş tekneci voleybol kariyerini bitirdi! Aldığı ceza vicdanları sızlattı
09:10 Parola: Peynir zeytin! Dolandırıcılar yaşlı kadını 600 bin lira dolandırdı
08:51 ABD'den Rusya için geri adım: Öyle bir şey söylemedik
08:50 Ne kadar evliysen o kadar nafaka dönemi başlıyor!
08:47 Eşinin ölümüyle zor günler geçiren Ece Erken: Canım çok yanıyor
08:23 Pandemide psikolojik tedavi görenler arttı! Sağlık Bakanlığı bütçeyi arttırdı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 09:53:42. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Gündoğmuş'ta susturuculu silah operasyonu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement