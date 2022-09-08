Son dakika haberleri! Güneş enerjisi panelindeki patlamada yaralanan çocuk ambulans helikopterle sevk edildi - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Güneş enerjisi panelindeki patlamada yaralanan çocuk ambulans helikopterle sevk edildi

08.09.2022 14:20
Son dakika haberleri! Güneş enerjisi panelindeki patlamada yaralanan çocuk ambulans helikopterle sevk edildi

Son dakika haber... ISPARTA'da 12 gün önce güneş enerjisi panelindeki patlama nedeniyle vücudunun yüzde 60'ında yanıklar oluşan M.A.A. (8), Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopterle Bursa'ya sevk edildi.

ISPARTA'da 12 gün önce güneş enerjisi panelindeki patlama nedeniyle vücudunun yüzde 60'ında yanıklar oluşan M.A.A. (8), Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopterle Bursa'ya sevk edildi.

Isparta'da yaşayan M.A.A., 12 gün önce evlerindeki güneş enerjisi panelindeki patlamada yaralandı. Gün ısı patlaması nedeniyle, kaynar suya bağlı olarak vücudunun yüzde 60'ında yanıklar oluşan erkek çocuk, Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Doktorlar M.A.A.'nın, çocuk cerrahisi olan Bursa Şehir Hastanesi'nde tedavisine devam edilmesine karar verdi.Ambulansla Yenişehir Havalimanı'na getirilen M.A.A., buradan Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter ile Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Sağlık Bakanlığı, Isparta, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Güneş enerjisi panelindeki patlamada yaralanan çocuk ambulans helikopterle sevk edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Güneş enerjisi panelindeki patlamada yaralanan çocuk ambulans helikopterle sevk edildi - Son Dakika
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