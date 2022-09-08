Isparta 'da yaşayan M.A.A., 12 gün önce evlerindeki güneş enerjisi panelindeki patlamada yaralandı. Gün ısı patlaması nedeniyle, kaynar suya bağlı olarak vücudunun yüzde 60'ında yanıklar oluşan erkek çocuk, Isparta Şehir Hastanesi 'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Doktorlar M.A.A.'nın, çocuk cerrahisi olan Bursa Şehir Hastanesi'nde tedavisine devam edilmesine karar verdi.Ambulansla Yenişehir Havalimanı'na getirilen M.A.A., buradan Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter ile Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: DHA

Sağlık Bakanlığı, Isparta, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Güneş enerjisi panelindeki patlamada yaralanan çocuk ambulans helikopterle sevk edildi - Son Dakika

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