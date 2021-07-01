Türkiye Hentbol Federasyonu (THF), Şanlıurfa'da toprak üzerine çizdikleri sahada hentbol oynayan ve "Güneşin Çocukları" diye anılan minik sporcuları, Ankara'da misafir etti.

Şanlıurfa Konuklu İmam Hatip Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Bayram Kaplanoğlu ile başkente gelen öğrenciler, Ankara THF Spor Salonu'nda antrenman ve maç yaptı.

Bayram Kaplanoğlu, yaptığı açıklamada Şanlıurfa'da 2015 yılından beri birçok zorluğa rağmen hentbol oynamayı bırakmadıklarını belirtti.

Bazen takım kurmakta zorlandıklarını aktaran Kaplanoğlu, "Şanlıurfa'da kız takımı kurmak, antrenman ve maç yapabilmek çok zor oldu. Ancak turnuvalarda alınan başarılarla diğer çocukların ve velilerin de dikkatini çektik ve ilgiyi arttırdık. Okulumuzda güzel bir ekip yarattık. Çocuklarımıza takıma katılmak için sadece spor yapmalarının yeterli olmadığını aktardık. Kitap okumalarını, derslerini aksatmamalarını ve notlarının iyi olmasını istedik. Hedefimiz spordaki başarıdan önce iyi bir insan, iyi bir birey yetiştirebilmek. Hentbol oynayacak bir salonumuz yok. O yüzden toprak sahada antrenman yapıyoruz. Umarım ilerde daha iyi şartlara sahip oluruz. İlk başladığımızda çocuğunu göndermek istemeyen aileler, şimdi çok mutlu ve gururlu." diye konuştu.

Türkiye Hentbol Federasyonu Genel Sekreteri Mutlu Kadıoğlu da minik sporcuları Ankara'da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.

Federasyon tarafından sporculara malzeme, top ve kırtasiye ihtiyaçları verilirken Kaplanoğlu da Kadıoğlu'na takım sporcularının imzaladığı 63 numaralı formayı hediye etti.

Kamp Eğitim Merkezi'nde 18 sporcu ve 4 antrenör ile konaklayan Şanlıurfa Konuklu İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Anıtkabir'i ziyaret edecek ve 3 Temmuz Cumartesi günü Şanlıurfa'ya dönecek.