Son dakika haberleri | Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa: "Demokrasi deneyimimizi ABD'yle paylaşmaya hazırız" - Son Dakika

Son dakika haberleri | Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa: "Demokrasi deneyimimizi ABD'yle paylaşmaya hazırız"

09.01.2021 22:59
Son dakika haberleri | Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa:

Edinilen son dakika gelişmesine göre Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, ABD Kongre binasının basılmasını "şok edici" olarak nitelendirerek, "Güney Afrika Cumhuriyeti olarak barışçıl şekilde demokrasiye geçiş deneyimimizi ABD ile paylaşmaya hazırız." dedi.

Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, ABD Kongre binasının basılmasını "şok edici" olarak nitelendirerek, "Güney Afrika Cumhuriyeti olarak barışçıl şekilde demokrasiye geçiş deneyimimizi ABD ile paylaşmaya hazırız." dedi.

Cumhurbaşkanı Ramaphosa, ulusal medya kuruluşu SABC'ye verdiği demeçte, 6 Ocak'ta ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçilerinin Kongre binasını işgal etmesini değerlendirdi.

Yaşanan olayları "şok edici" bir gelişme olarak değerlendiren Ramaphosa, "Yorumculardan birinin, ABD'nin Güney Afrika'dan ve Nelson Mandela'dan öğrenilecek çok şeyi olduğunu söylediğini duyduğumda çok sevindim. Eğer gerçekten bizden bir şey öğrenmek istiyorlarsa, Güney Afrika Cumhuriyeti olarak barışçıl şekilde demokrasiye geçiş deneyimimizi ABD ile paylaşmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Ramaphosa, yaşanan olayların ABD demokrasisini temellerinden sarstığını belirterek, ABD'nin bu süreci usullere ve anayasaya uygun şekilde yürütmesi gerektiğini ifade etti.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 1948-1994 yılları arasında apartheid (ırk ayrımı) sistemi uygulanmıştı. 1994 yılında gerçekleştirilen ilk demokratik seçimde Nelson Mandela, ülkenin ilk siyahi cumhurbaşkanı seçilmiş ve ülkede demokratikleşme sürecini başlatmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Cumhurbaşkanı, Güney Afrika, Kongre, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa: 'Demokrasi deneyimimizi ABD'yle paylaşmaya hazırız' - Son Dakika


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