Son dakika haberleri... Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik'teki terör saldırıları sonrası vatandaşlarını tahliye etti - Son Dakika

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Mozambik'te Ensar'ul Sunna örgütünün terör saldırıları nedeniyle 43 vatandaşını tahliye ettiği bildirildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti Uluslararası İlişkiler ve İş Birliği Departmanı Sözcüsü Clayson Monyela, 6 kişinin daha bir askeri uçakla ülkeye güvenli bir şekilde getirildiğini açıkladı.

Son 1 haftada toplam 43 Güney Afrikalı'nın ülkesine getirildiğini dile getiren Monyela, Mozambik'ten tahliye edilenlere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldığını sözlerine ekledi.

Ensar'ul Sunna 4 yıldır saldırı düzenliyor

Mozambik, doğal gaz ve değerli maden kaynaklarının bulunduğu Tanzanya sınırındaki Cabo Delgado'da 4 yıl önce ortaya çıkan terör örgütü Ensar'ul Sunna'ya karşı Rus ve Güney Afrikalı paralı askerlerden yardım alıyor.

Örgütün saldırılarında bugüne kadar 2 binden fazla kişi hayatını kaybederken, 1,3 milyon kişi güvenlik kriziyle karşı karşıya yaşıyor.

Mozambik'te Ensar'ul Sunna örgütünün sivillere yönelik terör saldırıları nedeniyle 670 bin kişi evlerini terk etti.

Söz konusu saldırıları düzenleyen ve terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu ileri sürülen silahlı grup, yerel halk arasında "Eş-Şebab" olarak isimlendiriliyor.