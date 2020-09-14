Güney Afrika Cumhuriyeti'nde koronavirüs vaka sayısı 650 bine yaklaştı - Son Dakika

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde virüs hızla yayılmaya devam ediyor, son 24 saatte 1579 kişide yeni tip koronavirüs tespit edilirken vaka sayısı 649 bin 793'e yükselerek korku yarattı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle 20 kişi daha hayatını kaybetti. Yaşamını yitirenlerin sayısının 15 bin 447'ye çıktığı ülkede Kovid-19 vaka sayısı 649 bin 793'e ulaştı.

AFRİKA KITASINDA VİRÜSÜN EN FAZLA GÖRÜLDÜĞÜ ÜLKE

Bugüne kadar 3 milyon 918 bin 478 test yapıldı. Kovid-19 vakalarından 577 bin 906 ise iyileşti. Kovid-19 en fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi. Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.