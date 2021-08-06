Son dakika haberleri... Güney Afrika'da hastaneye kaldırılan eski Cumhurbaşkanı Zuma'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi - Son Dakika

Güney Afrika'da bu sabah saatlerinde hastaneye sevk edilen, hapisteki eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Islah Hizmetleri Departmanından (DCS) yapılan açıklamada, 8 Temmuz'dan bu yana Estcourt Cezaevi'nde bulunan 79 yaşındaki Zuma'nın, tıbbi gözlemler için hastaneye kaldırıldığının belirtilmesinin ardından Jacob Zuma Vakfından açıklama geldi.

Açıklamada, Zuma'nın hastaneye nakledilme nedeninin, rutin sağlık kontrolü olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi paylaşıldı.

Zuma'nın gelecek hafta mahkeme karşısına çıkması bekleniyor

Güney Afrika'yı 2009-2018 döneminde yöneten Jacob Zuma, yolsuzluk iddiaları nedeniyle partisinden gelen yoğun baskılar sonucu 2018'de devlet başkanlığından istifa etmişti.

Hakkında yolsuzluk, haraç, dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kara para aklama dahil 16 ayrı suçlamadan davaları devam eden Zuma, 29 Haziran'da Anayasa Mahkemesince mahkemeye itaatsizlik suçundan 15 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Zuma, mahkemenin aldığı bu karara karşı dirense de 7 Temmuz'da Nkandla kentinde güvenlik güçlerine teslim olmuştu.

Zuma'nın serbest bırakılması talebiyle 9 Temmuz'da başlayan gösteriler, kısa sürede şiddet ve yağma olaylarına dönüşmüştü.

En az 340 kişinin hayatını kaybettiği olaylarda yaklaşık 200 alışveriş merkezi, 3 bin mağaza, 1400 ATM, 200 banka ve postane, 11 depo ve 8 fabrika yağmacılar tarafından hedef alınmıştı.

Güney Afrika Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, olayların ülke ekonomisine maliyetinin, yaklaşık 50 milyar rand (yaklaşık 28,8 milyar TL) olduğu belirtilmişti.

Hakkındaki yolsuzluk davaları devam eden eski cumhurbaşkanının gelecek hafta Pietermaritzburg'daki KwaZulu-Natal Yüksek Mahkemesine çıkarılması bekleniyor.