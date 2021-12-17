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Son dakika haberleri... Güney Afrika'da savcı mahkeme önünde öldürüldü - Son Dakika

Son dakika haberleri... Güney Afrika'da savcı mahkeme önünde öldürüldü

17.12.2021 00:37
Son dakika haberleri... Güney Afrika'da savcı mahkeme önünde öldürüldü

Son dakika haber... Güney Afrika Cumhuriyeti'nde bir eyalet savcısı, mahkeme önünde kimliği belirsiz kişilerce uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde bir eyalet savcısı, mahkeme önünde kimliği belirsiz kişilerce uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Güney Afrika Ulusal Savcılık Otoritesinden (NPA) yapılan açıklamada, savcı Lonwabo Booi'nin 15 Aralık'ta Kwazulu Natal eyaletindeki Umlazi Sulh Ceza Mahkemesinin önünde vurularak öldürüldüğü bildirildi.

NPA Başkanı Shamila Batohi, Güney Afrika'da adalet görevlilerinin ve tanıkların korunması konusunda iyileştirmeye ihtiyaç duyulduğunu kaydederek, görevi başında bir savcının öldürülmesini en sert şekilde kınadıklarını belirtti.

Saldırının, Booi'nin dahil olduğu herhangi bir davayla ilgili olup olmadığı henüz belirlenmedi.

Saldırganların yakalanmasına ilişkin çalışmalar devam ediyor.

Güney Afrika, Mahkeme, Saldırı, Savcı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Güney Afrika'da savcı mahkeme önünde öldürüldü - Son Dakika


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