Son dakika haberleri... Güney Afrika'da sel felaketi nedeniyle ulusal afet hali ilan edildi - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Güney Afrika'da sel felaketi nedeniyle ulusal afet hali ilan edildi

18.04.2022 23:18
Son dakika haberleri... Güney Afrika'da sel felaketi nedeniyle ulusal afet hali ilan edildi

Bir son dakika haberine göre Güney Afrika Cumhuriyeti'nde geçen haftaki sel felaketinde meydana gelen hasarın ülke genelinde etkisini göstermesi nedeniyle ulusal afet durumu ilan edildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde geçen haftaki sel felaketinde meydana gelen hasarın ülke genelinde etkisini göstermesi nedeniyle ulusal afet durumu ilan edildi.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, ulusa sesleniş konuşmasında, oluşan hasara karşı eyalet düzeyinde bir afet durumunun yetersiz kaldığını, hükümetin ulusal afet durumu ilan ettiğini bildirdi.

Ramaphosa, ülkenin en büyük limanı ve lojistik merkezi olan Durban Limanı'nın selde ağır hasara uğramasının da alınan bu kararda etkili olduğunu ifade etti.

Selde 4 bine yakın hanenin tamamen, 8 bin kadar hanenin de kısmen yıkıldığını belirten Ramaphosa, 40 binden fazla kişinin de evsiz kaldığını söyledi.

Ramaphosa, etkilenen bölgelerdeki en acil sorunların temiz su, yiyecek ve barınak sağlanması olduğuna değinerek, "Yerinden olan insanlar için geçici birimlerin sağlanmasına yönelik hazırlıklar sürüyor ve bu birimlerin inşaatının bu hafta sonuna kadar başlaması bekleniyor." dedi.

Yaşanan felaketin etkilerini atlatmak için büyük bir çaba sarf edilmesi gerektiğini aktaran Ramaphosa, "Bu, büyük ve acil bir yardım çabası gerektiren insani bir felakettir." ifadesini kullandı.

Geçen hafta başında, ülkenin en büyük kentlerinden Durban ve çevresinde metrekareye düşen yağış miktarı 300 milimetreyi aşarken, aşırı yağışlar sel ve toprak kaymalarına neden olmuştu.

KwaZulu Natal Eyalet Başbakanı Sihle Zikalala, dünkü açıklamasında, sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 443'e ulaştığını bildirmişti.

Güney Afrika Ulusal Savunma Kuvvetleri, 10 bin personelini bölgeye yardım için görevlendirmişti.

Sel nedeniyle bölgede binlerce hane ile 551 okul ve 60 hastane hasar görmüştü.

Selde kaybolan 63 kişiyi arama çalışmalarına devam ediliyor.

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Güney Afrika daha önce görülmemiş felaketi yaşıyor! Sel sebebiyle 443 kişi öldü, 63 kişi kayıp Güney Afrika daha önce görülmemiş felaketi yaşıyor! Sel sebebiyle 443 kişi öldü, 63 kişi kayıp

Togo Cumhuriyeti, Güney Afrika, Durban, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Güney Afrika'da sel felaketi nedeniyle ulusal afet hali ilan edildi - Son Dakika


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