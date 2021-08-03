Son dakika haberleri: Güney Afrika'da yerel seçimlerin 27 Ekim'de yapılmasına karar verildi - Son Dakika

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yerel seçimlerin 27 Ekim'de yapılacağı bildirildi.

Kooperatif Yönetim ve Geleneksel İşler Bakanı Nkosazana Dlamini-Zuma, konuya ilişkin basın açıklamasında, ülkede bu yıl yapılması planlanan yerel seçimlerin, bir mahkeme kararıyla ertelenmemesi durumunda 27 Ekim'de gerçekleştirileceğini belirtti.

Alınan bu kararın, seçimlerin Şubat 2022'ye ertelenmesi yönündeki önerilerle çelişmediğini ifade eden Dlamini-Zuma, Güney Afrika Seçim Komisyonunun (IEC) seçimlerin ertelenmesi için Anayasa Mahkemesine başvurma hakkına sahip olduğunu hatırlattı.

1994 yılından beri iktidarda olan Afrika Ulusal Kongresinden (ANC) yapılan açıklamada da çok partili seçimler yapılmasına ilişkin anayasal emre uymanın ve vatandaşların demokratik haklarını kullanarak kamu temsilcilerini seçme hakkının önemi vurgulandı.

Açıklamada, ANC'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele, can güvenliği ve seçmen hakları da dikkate alınmak suretiyle, kesin seçim tarihi konusunda kanıta dayalı karar verilebilmesi için seçimlerin 6 ayı geçmeyecek şekilde ertelenmesine destek verdiği belirtildi.