Son dakika haberleri... Güney Afrika'daki sel felaketinde can kaybı 253'e yükseldi - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Güney Afrika'daki sel felaketinde can kaybı 253'e yükseldi

13.04.2022 16:44
Son dakika haberleri... Güney Afrika'daki sel felaketinde can kaybı 253'e yükseldi

Son dakika 3. sayfa haberi... Güney Afrika'nın KwaZulu-Natal eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında can kaybı 253'e ulaşırken, eyalet afet bölgesi ilan edildi.

Güney Afrika'nın KwaZulu-Natal eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında can kaybı 253'e ulaşırken, eyalet afet bölgesi ilan edildi.

Güney Afrika'nın KwaZulu-Natal eyaletini vuran sel felaketinin bilançosu artıyor. KwaZulu-Natal Sağlık Şefi Nomagugu Simelane, felakette hayatını kaybedenlerin sayısının 253'e yükseldiğini açıkladı. Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, binlerce kişinin yerinden olmasına, köprülerin, işyerlerinin, evlerin ve yolların ağır hasar almasına yol açan selin vurduğu eyaleti ziyaret etti. Ramaphosa, KwaZulu-Natal'daki korkunç durumun eyaletin şimdiye kadar yaşadığı en kötü durum olduğunu söyleyerek, "Mozambik, Zimbabve gibi diğer ülkeleri vuran bu tür trajedileri görüyorduk, ancak şimdi etkilenen biziz" şeklinde konuştu.

KwaZulu-Natal afet bölgesi ilan edilirken, meteoroloji servisi Cuma gününden itibaren eyaletin bazı bölgelerinde daha şiddetli yağmurlar beklendiği konusunda uyarıda bulundu. - CAPE TOWN

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Güney Afrika'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 253'e yükseldi Güney Afrika'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 253'e yükseldi Son dakika: Selde köprüleri yıkılınca köyde mahsur kaldılar, ihtiyaçlarını böyle gideriyorlar Son dakika: Selde köprüleri yıkılınca köyde mahsur kaldılar, ihtiyaçlarını böyle gideriyorlar

Güney Afrika, Sel, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Güney Afrika'daki sel felaketinde can kaybı 253'e yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Güney Afrika'daki sel felaketinde can kaybı 253'e yükseldi - Son Dakika
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