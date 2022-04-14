Son dakika haberleri! Güney Afrika'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 341'e çıktı - Son Dakika

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin doğusundaki KwaZulu-Natal eyaletinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 341'e yükseldiği bildirildi.

Hafta başından beri ülkenin en büyük kentlerinden Durban ve çevresinde metrekareye 300 milimetreyi aşan yağışlar, sel ve toprak kaymalarına neden oldu.

KwaZulu-Natal Eyalet Başbakanı Sihle Zikalala, sel felaketinde şimdiye kadar 341 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Zikalala, 40 binden fazla kişinin selden etkilendiğini, 248 okul binasının hasar gördüğünü kaydetti.

Sel felaketinde kaybolan kişilerin sayısını hala belirlemeye çalıştıklarını belirten Zikalala, felaketin ülke tarihinde görünen en büyük sel felaketi olduğuna dikkati çekti.

Durban (eThekweni) Belediyesinden yapılan açıklamada, selin faturasının şimdiden 753 milyon randı (753 milyon TL) bulduğu duyurulmuştu.