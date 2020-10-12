Son dakika haberleri: Güney Afrikalı Sağlık Bakanı Mkhize'den ikinci Kovid-19 dalgası uyarısı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Güney Afrikalı Sağlık Bakanı Mkhize'den ikinci Kovid-19 dalgası uyarısı

12.10.2020 16:01
Son dakika haberleri: Güney Afrikalı Sağlık Bakanı Mkhize'den ikinci Kovid-19 dalgası uyarısı, System.String[]

Son dakika habere göre Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının en fazla görüldüğü ülkelerden Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Sağlık Bakanı Zweli Mkhize, ikinci dalga yaşanabileceği uyarısı yaptı.

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının en fazla görüldüğü ülkelerden Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Sağlık Bakanı Zweli Mkhize, ikinci dalga yaşanabileceği uyarısı yaptı.

Bir televizyon kanalına açıklama yapan Mkhize, maske kullanılmaması ve gerekli önlemlerin alınmaması durumunda ikinci Kovid-19 dalgasının yaşanabileceği bilgisini paylaştı.

Vaka sayısında artış yaşandığına dikkati çeken Mkhize, "Salgınla mücadelede gerçekçi olmalıyız. İkinci dalganın yaşanıp yaşanmayacağından emin değiliz ancak böyle bir risk var." dedi.

Mkhize ayrıca, Güney Afrikalıları maske takmaya ve gerekli önlemleri almaya çağırdı.

Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke konumunda.

Ülkede son 24 saatte 1575 kişide daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesiyle vaka sayısı 692 bin 471'e yükseldi.

En fazla vaka Gauteng, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde görüldü.

Güney Afrika, Afrika, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Güney Afrikalı Sağlık Bakanı Mkhize'den ikinci Kovid-19 dalgası uyarısı - Son Dakika

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