Son dakika haberleri: Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan ve Mısır Savunma Bakanları Rum kesiminde bir araya geldi - Son Dakika

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Yunanistan ve Mısır Savunma Bakanları, Kıbrıs Rum kesiminde bir araya geldi.

Rum basınında yer alan habere göre, Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ve Mısır Savunma Bakanı Orgeneral Muhammed Zeki, askeri ilişkileri geliştirmek adına gerçekleştirdikleri 3'lü görüşmelerin 4'üncüsünü gerçekleştirdi.

Görüşme sonrasında 3 bakan tarafından yapılan ortak açıklamada, egemenlik haklarını ihlal eden eylemler kınandı.

Rum, Yunan ve Mısırlı bakanlar, Doğu Akdeniz'deki barışı, istikrarı ve refahı desteklemek adına, savunma ve askeri alanlarındaki işbirliklerini daha da geliştirmek noktasında ortak kararlılık vurgusu yaptı.

Görüşmede, GKRY, Yunanistan ve Mısır tarafından sıklıkla gerçekleştirilen 3'lü ortak askeri tatbikatlara diğer ülkelerin katılma olasılığı da ele alındı.

Bakanlar, bir sonraki 3'lü Savunma Bakanları görüşmesinin 2022'de Mısır'da yapılması konusunda da mutabık kaldı.

Öte yandan, Rum Bakan Petridis, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri, Kapalı Maraş açılım süreci ve Türk tarafının Kıbrıs meselesindeki duruşuyla ilgili Yunan ve Mısırlı bakana bilgi verdiğini kaydetti.