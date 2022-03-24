Son dakika haberleri... Güney Kore'de afla serbest kalan eski Devlet Başkanı Park, hastaneden taburcu edildi - Son Dakika

Güney Kore'de aralıkta başkanlık affıyla serbest bırakılan eski Devlet Başkanı Park Geun-hye, kaldığı hastaneden taburcu edildi.

Yonhap'taki habere göre, 70 yaşındaki Park, Aralık 2021'de serbest bırakılmasının ardından kronik bir hastalık nedeniyle yatırıldığı hastaneden taburcu edildikten sonra Daegu kentindeki evine geldi.

Park, burada yüzlerce destekçisine hitaben yaptığı konuşmada, "Devlet Başkanı olarak ülkem ve Güney Kore halkı için çok çalıştım ancak ulaşamadığım birçok hayal var. Bunlar umarım başkaları tarafından gerçekleştirilir." dedi.

Siyasi arenaya geri dönme niyetinin olmadığının sinyalini veren Park, "Yetenekli insanların, memleketim Daegu'nun ve ülkenin kalkınmasına katkıda bulunabilmeleri için destek sağlayacağım." ifadelerini kullandı.

Azledilerek hapse konulmuştu

Park Geun-hye, rüşvet, görevi suistimal ve diğer suçlamalar nedeniyle Mart 2017'de görevinden azledilmiş, ardından tutuklanarak hapse atılmıştı.

Hakkındaki suçlamaların siyasi olduğunu savunan eski Devlet Başkanı, yargıya güvenmediği gerekçesiyle duruşmalara katılmamıştı.

Park, Ulusal İstihbarat Teşkilatına ait örtülü ödenekten zimmetine para geçirdiği için 6 yıl ve seçim yasalarını ihlal ettiği için 2 yıl hapis cezası almıştı.

Güney Kore Yüksek Mahkemesi, Park'a rüşvet, görevi suistimal ve diğer suçlardan verilen 22 yıl hapis cezasını ocakta onamıştı.

Park'ın daha önce dava dosyasından ayrılan seçim yasalarını ihlal ve zimmete para geçirme suçlamalarının cezalarını ayrıca çekeceği belirtilmişti.

Park, yolsuzluk suçlamalarıyla cezaevinde 5 yıl kaldıktan sonra Aralık 2021'de başkanlık affıyla serbest bırakılmıştı.