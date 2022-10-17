Son dakika haberleri! Güney Kore'de BTS müzik grubu üyelerinden biri bu yıl askere gidiyor - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Güney Kore'de BTS müzik grubu üyelerinden biri bu yıl askere gidiyor

17.10.2022 12:22
Son dakika haberleri! Güney Kore'de BTS müzik grubu üyelerinden biri bu yıl askere gidiyor

Edinilen son dakika haberine göre Güney Kore'de askerlik yasasının değişmesine neden olan müzik grubu BTS'nin üyelerinden birinin bu yıl zorunlu askerlik yapacağı bildirildi.

Güney Kore'de askerlik yasasının değişmesine neden olan müzik grubu BTS'nin üyelerinden birinin bu yıl zorunlu askerlik yapacağı bildirildi.

Yonhap'ta yer alan haberde, ülkede görüş ayrılıklarına yol açan BTS grubu üyelerinin askere gidip gitmemesi konusunun yeniden gündeme geldiği belirtildi.

Haberde ülkeye kültürel katkı sağladığı gerekçesiyle 30 yaşına kadar askerlikten muaf tutulan grup üyelerinden 1992 doğumlu Jin'in (Kim Seok-jin) bu yıl zorunlu askerlik görevini yerine getireceği kaydedildi.

BTS üyeleri 30 yaşına kadar askerlikten muaf tutuluyor

Yaşları 18 ila 28 olan her sağlıklı bireyin 2 yıl süren askerlik görevini yerine getirmek zorunda olduğu Güney Kore'de, ülkeye kültürel anlamda katkı sağladığı gerekçesiyle sporcular, atletler ve klasik müzik sanatçılarına imtiyaz tanınıyor.

Bazı eleştirmenler, BTS grubunun da küresel başarısı ve ülke ekonomisine katkı sağladığı için askerlikten muaf tutulmasını istemişti.

Eski Kültür, Turizm ve Spor Bakanı Hwang Hee, BTS üyelerinin askere gitmesinin "kültürel bir kayıp" olacağını aktarmıştı.

Ülkeyi ikiye bölen tartışma sonrası, Güney Kore Parlamentosu, askerlik yasasında grup üyelerinin 30 yaşına gelene kadar askerlikten muaf tutulmasını sağlayan düzenleme yapmıştı.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Güney Kore, BTS, Güncel, Son Dakika

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