Son dakika haberleri | Güney Kore, Kuzey Kore'nin Sarıdeniz'e çoklu roketatarla 4 kez ateş açtığını duyurdu - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Güney Kore, Kuzey Kore'nin Sarıdeniz'e çoklu roketatarla 4 kez ateş açtığını duyurdu

20.03.2022 14:06
Son dakika haberleri | Güney Kore, Kuzey Kore'nin Sarıdeniz'e çoklu roketatarla 4 kez ateş açtığını duyurdu

Son dakika gelişmesine göre Güney Kore, Kuzey Kore'nin çoklu roketatarla Sarıdeniz'e dört kez ateş açtığını bildirdi.

Güney Kore, Kuzey Kore'nin çoklu roketatarla Sarıdeniz'e dört kez ateş açtığını bildirdi.

Yonhap haberi ajansının haberine göre, Güney Kore Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC), Güney Pyongan eyaletinin batı kıyılarına dört kez ateş açılmasına ilişkin acil toplantı düzenledi.

Güney Koreli askeri yetkililer, Kuzey Kore'nin çoklu roketatarlarla Sarıdeniz'e dört kez ateş açtığını belirterek, bunun Kore Yarımadası'ndaki gerilimi artırabilecek bir güç gösterisi olduğunu aktardı.

Yetkililer, 16 Mart'ta da "başarısız" balistik füze denemesi yapan Kuzey Kore'nin adımlarını yakından takip ettiklerini açıkladı.

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Ulusal Güvenlik Konseyi, Güney Kore, Kuzey Kore, Kore, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Güney Kore, Kuzey Kore'nin Sarıdeniz'e çoklu roketatarla 4 kez ateş açtığını duyurdu - Son Dakika


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