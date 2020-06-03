Son dakika haberleri: Güneydoğu'da ihracat şampiyonluğu hububat bakliyat sektörünün - Son Dakika

Son dakika haberleri: Güneydoğu'da ihracat şampiyonluğu hububat bakliyat sektörünün

Son dakika haberi: Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği(GAHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, Güneydoğu Adanadolu İhracatçıları Birliği'nin (GAİB) bu yılının ilk beş aylık sürecinde sektörel olarak Türkiye genelinden toplamda 2 milyar 905 milyon 202...

Son dakika haberleri: Güneydoğu'da ihracat şampiyonluğu hububat bakliyat sektörünün, System.String[]

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği(GAHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, Güneydoğu Adanadolu İhracatçıları Birliği'nin (GAİB) bu yılının ilk beş aylık sürecinde sektörel olarak Türkiye genelinden toplamda 2 milyar 905 milyon 202 bin dolarlık ihracatın 844 milyon 311 bin dolarlık kısmını gerçekleştirirek, diğer birlikler arasında ilk sırada yer aldığını ifade etti. Altunkaya Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Gaziantep'in ihracatında da sektörel liderliğin hububat bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörüne ait olduğunu kaydetti.


Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu, Mahsum Altunkaya başkanlığında toplandı. Türkiye ve dünya gündeminin en önemli konusu olan pandemi sürecinin değerlendirildiği toplantıda Mayıs 2020 dönemiyle ilgili ihracat rakamları da değerlendirildi. Sektörün pandemi sürecinde önemli bir sınav verdiğine dikkat çeken Başkan Altunkaya sürdürülebilir üretim ve istihdam için gerekli önlemlerin alındığını, üretimin ihracatla değerlendirilmesi için çalışmalarının büyük bir hızla devam ettiğini ifade ederek pandemi sürecini dünya genelinde yakından takip ettiklerini sözlerine ekledi. Ocak - Mayıs 2020 dönemiyle ilgili ihracat rakamlarını da değerlendiren Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya Güneydoğu Anadolu Bölgesinden bir önceki döneme oranla %2'lik bir artışla 847 milyon 369 bin dolarlık sektör ihracatı gerçekleştirildiğini, bu ihracatın 161 milyon 107 bin dolarlık bölümünün Mayıs ayında yapıldığını sözlerine ekledi. Başkan Altunkaya yaptığı değerlendirmede, "Dünya genelindeki birçok ülke gibi ülkemizde de pandemi süreci bir hayli sıkıntılı geçmekte ancak gerek hükümetimizin gerekse Sağlık Bakanlığımızın aldığı önlemlerle bu süreç en az kayıpla şu ana kadar getirilmiştir. Elbette bu süreç dünya ticaretini, uluslararası ticareti birçok konuda olumsuz etkilemiştir. Sektörümüz bu olumsuzluktan çok az etkilenmiş olup ihracat bazında Türkiye'nin en fazla ihracat yapan sektörleri arasındaki yerini korurken Gaziantep ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinden Mayıs 2020 rakamlarına göre en fazla ihracat yapan sektör olma özelliğini de muhafaza etmiştir. Mayıs 2020'de gerçekleştirdiğimiz 161 milyon 107 bin dolarlık ihracatla birlikte yılın ilk beş aylık diliminde bölgemizden bir önceki döneme oranla %2'lik bir artışla 847 milyon 369 bin dolarlık ihracat yapılmıştır. Emeği geçen bütün üretici ve ihracatçılarımızı yürekten kutluyorum" dedi.


"İhracatta aslan payı ortadoğu ülkelerinin"


Yılın ilk beş aylık sürecinde 151 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini belirten Başkan Altunkaya en fazla ihracatın bu süreçte 445 milyon 265 bin dolarla Ortadoğu ülkelerine yapıldığını, ikinci sırada ise 242 milyon 195 bin dolarla Afrika ülkelerinin geldiğini sözlerine ekleyerek ihracatta üçüncü sırayı 94 milyon 621 bin dolarla Amerika ülkelerinin aldığını ifade etti. Bu süreçte AB ülkelerine de 29 milyon 896 bin dolarlık ihracat yapıldığını ifade eden Başkan Mahsum Altunkaya ülke bazında en fazla ihracatın 286 milyon 772 bin dolarla Irak'a yapıldığının da altını çizdi. Güneydoğu Anadolu Bölgesinden en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler sıralamasında bir önceki yıla oranla yüzde 339,2'lik rekor bir artışla 55 milyon 677 bin dolarlık ihracatın Venezüella'ya yapıldığına dikkat çeken Başkan Altunkaya ülke bazında üçüncü sırayı 53 milyon 717 bin dolarla Cibuti'nin aldığını, bu ülkeyi ise 53 milyon 145 dolarla Suriye'nin takip ettiğini belirtti. 2020 yılının ilk beş aylık sürecinde Afrika ülkelerine yönelik ihracatta ciddi bir artışa gözlendiğine de dikkat çeken Başkan Mahsum Altunkaya önümüzdeki süreçte bu veriler ışığında dünyanın birçok ülkesindeki gelişimler de göz önüne alınarak ihracatın arttırılmasına yönelik çeşitli çalışmalar gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.


"Makarna şampiyonluğunu korudu"


Güneydoğu Anadolu Bölgesinden yılın ilk beş aylık sürecinde en fazla ihracatı gerçekleştirilen ürün olarak 222 milyon 168 bin dolarlı ihracatla makarnanın şampiyonluğunu koruduğuna da dikkat çeken Başkan Altunkaya makarnayı 144 milyon 274 bin dolarla un, 140 milyon 925 bin dolarla bitkisel yağlar, 108 milyon 108 bin dolarla bisküvi-pasta ürünleri, 39 milyon 324 bin dolarla da kakaolu ürünlerin takip ettiğini ifade etti. Güneydoğu Anadolu Bölgesinden en fazla ihraç edilen ürünler arasında bulgurun da yer aldığını sözlerine ekleyen Başkan Altunkaya yılın ilk beş aylık sürecinde bölgeden toplam 23 milyon 978 bin dolarlık bulgur ihracatına da imza atıldığını belirtti.


GAİB hububat bakliyat ihracatında Türkiye'nin lideri


2020 yılının ilk beş aylık sürecinde Türkiye genelinden yapılan sektörel ihracatın toplamda 2 milyar 905 milyon 202 bin dolar olduğunu ifade eden Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya GAİB'in diğer birlikler arasında 844 milyon 311 bin dolarlık ihracatla ilk sırada yer aldığını ifade ederek; Mayıs ayı itibari ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Gaziantep'in ihracatında da sektörel liderliğin hububat bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörüne ait olduğunu ifade etti.


Normalleşme süreci hepimizin ortak sınavı


Pandemi sürecini yakından takip ettiklerini ve Türkiye'nin çok iyi bir durumda olduğunu ifade eden Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya 1 Haziran 2020'de Türkiye genelinde başlayan normalleşme sürecinin herkesin ortak sınavı olduğunu da belirterek, "Son üç ayımız bir hayli zorlu geçti. Yeni dönemde hepimiz edindiğimiz deneyimleri yaşam biçimimiz olarak uygulayarak maske, mesafe ve hijyen kurallarını hayatımızın bir parçası olarak görmek zorundayız. Bu süreç hepimiz için önemli bir sınav olacaktır. İrademizle ve uygulamalarımızla bu sınavı başarıyla aşacağız" diye konuştu. - GAZİANTEP

Güneydoğu Anadolu, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 12:03 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri: Güneydoğu'da ihracat şampiyonluğu hububat bakliyat sektörünün - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir İBB, 1 liralık maskeleri CHP'li isimden 3 kat daha pahalıya aldı Sert düşüş yaşayan altının gram fiyatı 366 liradan işlem görüyor Dünkü sert düşüşün ardından yeni güne yükselişle başlayan dolar 6,73'den işlem görüyor Ev almak isteyen vatandaşa bir müjde de özel bankalardan! 2 yıl ödemesiz kredi geliyor 2020'nin ilk 5 ayında Türkiye'de en çok Renault marka otomobil satıldı Son Dakika: Türkiye kendi uydusunu uzaya gönderen 10 ülke arasına girecek Kiralara yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kiraya göre fiyat artışı Son dakika: Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı Son Dakika: Akaryakıt fiyatlarına 17 ila 25 kuruş indirim geliyor Son Dakika: Habur ve Gürbulak sınır kapıları tekrar açılıyor Güne düşüşle başlayan gram altın 371,9 liradan işlem görüyor Türkiye ile Azerbaycan arasındaki vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı Sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda yetiştirilecek doktora öğrencilerine aylık 4.500 lira burs verilecek Mesleki Yeterlilik Sınavları bugün itibarıyla yeniden başladı
Sert düşüş yaşayan altının gram fiyatı 366 liradan işlem görüyor Sert düşüş yaşayan altının gram fiyatı 366 liradan işlem görüyor         
18:18
Eski Galatasaraylı Ümit Karan: Soyunma odasında donla duş alıyorduk Eski Galatasaraylı Ümit Karan: Soyunma odasında donla duş alıyorduk         
18:13
Son Dakika: Toplu taşıma araçları üçte bir oranında ayakta yolcu alabilecek Son Dakika: Toplu taşıma araçları üçte bir oranında ayakta yolcu alabilecek         
18:00
Avrupa devlerini peşine takan Cengiz Ünder için Roma 30 milyon euro istiyor Avrupa devlerini peşine takan Cengiz Ünder için Roma 30 milyon euro istiyor         
17:49
Türkiye'de koronavirüs salgını ne zaman bitecek? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan iki olasılığı paylaştı Türkiye'de koronavirüs salgını ne zaman bitecek? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan iki olasılığı paylaştı         
17:35
Doktor, babasının mezarı başında intihar etti Doktor, babasının mezarı başında intihar etti         
17:23
Alex, Fenerbahçe'ye imza attığı günün yıl dönümüyle ilgili paylaşımda bulundu Alex, Fenerbahçe'ye imza attığı günün yıl dönümüyle ilgili paylaşımda bulundu         
17:21
Boğaz'dan geçen Rus savaş gemisinin güvertesinde sipere yatan silahlı asker dikkat çekti Boğaz'dan geçen Rus savaş gemisinin güvertesinde sipere yatan silahlı asker dikkat çekti         
17:18
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz taburcu oldu Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz taburcu oldu         
17:04
İBB, 1 liralık maskeleri CHP'li isimden 3 kat daha pahalıya aldı İBB, 1 liralık maskeleri CHP'li isimden 3 kat daha pahalıya aldı         
16:40
Cinsel içerikli film yıldızı Elle Knox, George Floyd ile ilgili konuşma yapınca uçaktan indirildi Cinsel içerikli film yıldızı Elle Knox, George Floyd ile ilgili konuşma yapınca uçaktan indirildi         
16:37
Son Dakika: Okullarda telafi eğitimi 31 Ağustos'ta başlayacak ve 3 hafta sürecek Son Dakika: Okullarda telafi eğitimi 31 Ağustos'ta başlayacak ve 3 hafta sürecek         
16:33
YKS başvurularında sınav ücreti ödeme süresi yarın geceye kadar uzatıldı YKS başvurularında sınav ücreti ödeme süresi yarın geceye kadar uzatıldı         
16:32
Edirne'de 12 kedi ve 3 köpek zehirli etle öldürüldü Edirne'de 12 kedi ve 3 köpek zehirli etle öldürüldü         
16:30
Hain plan tutmadı! Resulayn'a bombayla sızmaya çalışan terörist öldürüldü Hain plan tutmadı! Resulayn'a bombayla sızmaya çalışan terörist öldürüldü         
16:25
İstediği ayakkabıyı almadığı için annesini merdivenlerden iten kız, ağzına geleni söyledi İstediği ayakkabıyı almadığı için annesini merdivenlerden iten kız, ağzına geleni söyledi         
16:22
Eşi tarlaya giden kadını yakınları evde intihar etmiş halde buldu Eşi tarlaya giden kadını yakınları evde intihar etmiş halde buldu         
16:05
Güngören'de 5 katlı binanın balkonunda çökme meydana geldi Güngören'de 5 katlı binanın balkonunda çökme meydana geldi         
15:50
Son Dakika: Akaryakıt fiyatlarına 17 ila 25 kuruş indirim geliyor Son Dakika: Akaryakıt fiyatlarına 17 ila 25 kuruş indirim geliyor         
15:33
Yoğurt zannederek yanlışlıkla boya yiyen yaşlı adam hayatını kaybetti Yoğurt zannederek yanlışlıkla boya yiyen yaşlı adam hayatını kaybetti         
15:32
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Oğulcan Çağlayan'ın Galatasaray'la görüştüğünü doğruladı Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Oğulcan Çağlayan'ın Galatasaray'la görüştüğünü doğruladı         
15:29
Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi         
15:28
Arto Dalga, sürekli Şeyma Subaşı'yı eleştiren Demet Akalın'a sert çıktı: Kafayı yedi Arto Dalga, sürekli Şeyma Subaşı'yı eleştiren Demet Akalın'a sert çıktı: Kafayı yedi         
15:24
Dehşete düşüren görüntüler! Kendilerini uyaran güvenlik görevlisine kurşun yağdırdılar Dehşete düşüren görüntüler! Kendilerini uyaran güvenlik görevlisine kurşun yağdırdılar         
15:07
Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir Kuyumcular uyardı: İnternetten aldığınız altın sahte çıkabilir         
15:03
iPhone kullananlar dikkat! Apple, 22 Haziran'dan sonra 6S'ten düşük modellerin fişini çekiyor iPhone kullananlar dikkat! Apple, 22 Haziran'dan sonra 6S'ten düşük modellerin fişini çekiyor         
15:02
Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna ölmesine sebep oldu Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna ölmesine sebep oldu         
14:58
Temelini Cumhurbaşkanı Erdoğan atmıştı! İşte kaba inşaatı biten Atatürk Kültür Merkezi'nden ilk görüntüler Temelini Cumhurbaşkanı Erdoğan atmıştı! İşte kaba inşaatı biten Atatürk Kültür Merkezi'nden ilk görüntüler         
14:57
Ezhel'den rapçileri hedef alarak şarkı çıkaran Norm Ender'e sert çıktı: Bize söverek para kazandı Ezhel'den rapçileri hedef alarak şarkı çıkaran Norm Ender'e sert çıktı: Bize söverek para kazandı         
14:54
Antrenman sırasında kaza geçiren 11 yaşındaki kaykaycı Sky Brown'un kafatasında çatlaklar oluştu Antrenman sırasında kaza geçiren 11 yaşındaki kaykaycı Sky Brown'un kafatasında çatlaklar oluştu         
14:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2020 18:36:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri: Güneydoğu'da ihracat şampiyonluğu hububat bakliyat sektörünün - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]