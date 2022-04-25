Son dakika haberleri... Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti Yılın Başarılı Gazeteciler Ödüllerini kazananlar belli oldu - Son Dakika

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyetinin (GGC) bu yıl 36'ncısını düzenlediği, "Yılın Başarılı Gazetecileri Ödülleri"nin kazananları belli oldu.

GGC'den yapılan açıklamaya göre, belirlenen dallarda çalışmaları teşvik etmek ve başarılı eserleri taçlandırmak amacıyla düzenlenen yarışmanın seçici kurulu, Hüseyin Yılmaz, Fikret Bila, Murat Yetkin, Hülya Hökenek, Deniz Zeyrek, Hamdi İstanbullu, Burcu Kaya, Mesut Yar, Yeşim Sağlam, Murat Güloğlu, Deniz Bayramoğlu, Erol Candabakoğlu, Semiha Şahin, Ali İhsan Öztürk, İlker Taş, Mustafa Canoruç, Esengül Koç, Faruk Kaya, Gülgün Yavuz, Doğan Şentürk, Mehmet Kılınçoğlu, Gülabi Eryaman, Murat Bayram, Dr. Yılmaz Özdil ve Mahmut Beğik'ten oluştu.

AA'ya 4 ödül

"Türkçe Yazılı Basın (gazete-dergi)" kategorisinde, "Haber Dalı"nda Anadolu Ajansı'ndan (AA) Aziz Aslan'ın "50 kuruş için işten atıldı" haberi birincilik, Yeniden Günaydın Gazetesinden Berna Kardaş'ın, "İntihar vakasında cinayet iddiası" haberi mansiyon, "Araştırma Haber Dalı"nda İhlas Haber Ajansından (İHA) Murat Başal'ın "Göçerler" haberi birincilik, "Kültür-Sanat Haberleri Dalı"nda AA'dan Ahmet Kaplan ve Bestami Bodruk'un, "Kemal Dayı" haberi birincilik, "Röportaj Dalı"nda Adıyaman'da Haber Gazetesinden Ömer Karakuş'un "Hayatını sanata adayan Kahtalı Mıçe" röportajı birincilik, "Sağlık Haberleri Dalı"nda AA'dan Mehmet Sıdık Kaya ve Ömer Yasin Ergin'in "Tekvando kursunda karnına aldığı darbe kanserli tümörün bulunmasını sağladı" haberi birincilik ödülüne layık görüldü.

Aynı kategoride ödüle layık görülen diğer haberler ise şöyle:

"24 Saatlik Gazetesinden Yusuf Ömer Bülbül'ün, "Mülteci ve göçmenler sağlık hizmetlerinden yeterince yararlanamıyor" haberi mansiyon, "İnternet Haber Dalı"nda Demirören Haber Ajansından (DHA) Remziye Öner'in 'Tepedeki küçük mezarın yürek burkan hikayesi" haberi birincilik, İHA'dan Ahmet Mücahit Kantarcıoğlu'nun "12 yıl önce dünya turuna çıkan Japon turist Elazığ'da bıçaklandı" haberi mansiyon, "İnternet Röportaj Dalı"nda Yeni Juornal'den Çınar Ayser Çınar'ın "AK Partili Miroğlu: Yoksullaştığımı hissediyorum" röportajı birincilik, "Sayfa Düzeni Dalı"nda Özgür Haber Gazetesinden Abdulsamet Karaş birincilik, Batman Gazetesinden Mehmet Uslu mansiyon ödülü".

Televizyon haberlerinde "Haber Kategorisi"nde İHA'dan Kamil Can Kılıç ile Hamdin Kılıç'ın "Robinson Dede" haberi birincilik, Artı TV"den Mehmet Çakmakçı"nın " Ağrı'dan okyanus ötesine" haberi mansiyon, drone çalışmasında İHA'dan Kamil Can Kılıç ve Rıdvan Yeşilırmak'ın "Elazığ sisten kayboldu" drone çalışması birincilik, Kürdistan 24'ten Hozan Adar'ın " Mardin'de üzüm hasadı" drone çalışması mansiyon, kamera çalışmasında ARD'den Meyser Tuncay'ın "Beritan Aşireti" çalışması birincilik, İHA'dan Rıdvan Kılıç'ın "Diyarbakırlı kuyumcudan alkışlanacak hareket" çalışması mansiyon ödülüne değer görüldü.

"Fotoğraf" kategorisinde AA'dan Bestami Bodruk'un "Engel tanımayan kahramanlar" fotoğrafı birincilik, Batman Gazetesinden Murat Ezgin'in "Hipnoz etkisi" fotoğrafı mansiyon ödülünü aldı.

Açıklamaya göre "Kürtçe" kategorisinde ödüle değer görülen haber, belgesel ve programlar ise şöyle:

"'Kürtçe Haber Dalı'nda Kürdistan 24'ten Hasan Kösen ile Enes Özgültekin'in "Gola Bendava Tirspi ya Diyarbekire Ziwa Dibe" haberi birincilik, TRT Kurdi'den Alaattin Geçer'in "Leyla Aluşun Hikayesi" haberi mansiyon, "Kürtçe Belgesel Dalı"nda Waar TV'den Atilla Görür'ün "Çinar" adlı belgeseli birincilik, Rudaw'dan Ali Haydar Gözlü'nün "Şahiden Dersime" belgeseli mansiyon, "Kürtçe TV Program Dalı"nda Waar TV'den Ayhan Bayrak'ın "Mehdi Mevane" programı birincilik, TRT Kurdi'den Bayram Sezgin'in "Hün Dibejin Çi" programı mansiyon, "Kürtçe Radyo Dalı"nda TRT Kurdi Radyo'dan Seyed Tajedin Hosseini'nin "Denge Sorani" programı birincilik, "Spor Dalı"nda TRT Kurdi'de yayınlanan "Dema futbole" programı birinci, "Radyo" kategorisinde TRT GAP Radyo'dan Firuzan Behlülgil'in "Yöremizden" programı birincilik, Can Radyo'dan Leyla Irmak'ın "Güne merhaba" programı mansiyon ödülü."

"GGC Basın Özgürlüğü Ödülü", Türkiye'de basın özgürlüğünün korunmasına yönelik yaptığı çalışmalardan dolayı Basın Konseyi'ne verildi.

Jüri Özel Ödülü

"Jüri Özel Ödülü", Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde yürüttüğü arkeolojik kazı çalışmalarında ortaya çıkarttığı Mithras Tapınağıyla büyük başarı elde ederek Diyarbakır'ı dünya gündemine taşıyan Kazı Heyeti Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun'a verildi.

GGC Özel Ödüllerinin sahipleri ise şöyle:

"Ahmed Arpat (NTV), Cem Öğretir (ATV), Selçuk Tepeli (FOX TV), Oğuz Haksever (TV100), Ekrem Açıkel (TGRT Haber), Gözde Şeker (Haber Global), Tigris Gazetesi (En iyi çıkış yapan yerel gazete), Abori Dergisi (En iyi çıkış yapan ekonomi dergisi), Yeni Journal (En iyi çıkış yapan internet haber sitesi)."

GGC ayrıca, Kovid-19'a yakalanarak hayatını kaybeden basın çalışanı Yılmaz Tarancı'ya "Vefa Ödülü" verilmesini kararlaştırdı. Ödül, Yılmaz Tarancı'nın anısını yaşatmak amacıyla Tarancı ailesine takdim edilecek.