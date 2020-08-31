Son dakika haberleri! GÜNGÖREN'DE 3 DAKİKADA 10 KİLO ALTINI ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA - Son Dakika

Güngören'de geçtiğimiz günlerde meydana gelen kuyumcudaki hırsızlığın kamera görüntüleri ortaya çıktı. Çalan alarma rağmen kuyumcuya giren 3 hırsız 3 dakikada 10 kilo altın ve pırlanta çaldı.

Güngören'de 29 Ağustos sabahı meydana gelen kuyumcu hırsızlığının kamera görüntüleri ortaya çıktı. Olay sabah 04.30'da Güngören Menderes Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuda meydana gelmişti. Kuyumcu dükkanının güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedilen görüntülerde iki lüks otomobille kuyumcunun önüne gelen hırsızlar, daha önceden kopyaladıkları uzaktan kumanda ile dükkanın kepengini açmayı denedi. İlk denemede kepengi açamayan hırsızlar otomobillere binip bir tur atıp geri geldi. İlk gelen lüks otomobildeki hırsızlar arabadan inmeden uzaktan kumanda ile dükkanın kepengini açtı.

Kepenk açılır açılmaz dükkanın alarmı devreye girdi ve çalmaya başladı. Çalan alarma rağmen ikinci otomobilden inen maskeli 3 hırsız çelik kapıyı da açarak yanlarında getirdikleri kasalar ile kuyumcunun içine girdi. İçeri giren hırsızları da otomobili kullanan bir kişi dışarıda bekledi. Hırsızlar bankolardaki altın ve pırlantaları kasalara doldurmaya başladı. Kuyumcu içinde 3 dakika kalan hırsızlar yaklaşık 10 kilo altın ve bir miktar pırlantayı çalarak otomobile binip kaçtı.