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Son dakika haberleri! Güngören'de 5 kişinin öldüğü yangına ilişkin 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi - Son Dakika

Son dakika haberleri! Güngören'de 5 kişinin öldüğü yangına ilişkin 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi

14.02.2022 00:58
Son dakika haberleri! Güngören'de 5 kişinin öldüğü yangına ilişkin 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi

Son dakika haberler... Güngören'deki tekstil imalathanesinde çıkan ve yabancı uyruklu 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangına ilişkin 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Güngören'deki tekstil imalathanesinde çıkan ve yabancı uyruklu 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangına ilişkin 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Güngören'deki bir tekstil imalathanesinde 11 Şubat günü öğle saatlerinde meydana gelen yangında yabancı uyruklu 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Olaya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanıp cezaevine gönderilirken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

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İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Güngören'de 5 kişinin öldüğü yangına ilişkin 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Güngören'de 5 kişinin öldüğü yangına ilişkin 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi - Son Dakika
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