Son dakika! Güngören'de kameradaki gaspçılar izlerini kaybettirmek için 10 kilometre yürüdü - Son Dakika

GÜNGÖREN'de kuyumcuya giren silahlı 3 kişi soygun girişiminde bulundu. Esnafın üzerine doğrultulan silaha rağmen direnmesiyle panikleyen, 3 kişi iş yerinden kaçtı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. İzlerini kaybettirmek için yaklaşık 10 kilometre yürüyen gaspçılar yakalanmaktan kurtulamadı

Olay 11 Aralık saat 10.40'da Merkez Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanında meydana geldi. Adem Polat sabah dükkanı açtıktan sonra ürünleri vitrine yerleştirmeye başladı. Bu sırada mola veren Polat, tezgahın önüne geldiği sırada kapüşonlu ve cerrahi maskeli bir kişi içe girerek doğrudan Polat'ın yanına yöneldi. Hemen arkalarından giren kapüşonlu ve cerrahi maskeli iki kişiden biri elindeki silahı kuyumcuya yöneltti. Kuyumcunun bağırarak silahlı kişiyi ittirmesi üzerine panikleyen soyguncular iş yerinden koşarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kuyumcu dükkanı ve çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye alarak şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. İncelenen kamera görüntüleri ve detaylı araştırmalar sonucu, şüphelilerin olay sonrası yaya olarak uzaklaştıkları ve izlerini kaybettirmek için yaklaşık 10 kilometre yürüdükleri belirlendi. Kaçış güzergahları üzerine yapılan incelemede, olayı Ç.Ö. (22), Ç.G. (21) ve R.Y. (20)'nin gerçekleştirdiği tespit edilmiştir. Şüpheliler dün yakalandı. 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.