Güvenlik kamerası görüntüsü
Kurşunların isabet ettiği cam ve berber dükkanından görüntüler
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması
Güngören'de kurşunlanan berberin müşterisi yaralandı
Güngören'de kimliği belirsiz 2 şüphelinin ateş açtığı berberde tıraş olan bir müşteri vurularak yaralandı.
Mareşal Çakmak Mahallesi Bağcılar Caddesi üzerindeki bir berbere gelen 2 saldırgan, tabancalarını çıkararak, ateş açmaya başladı.
Açılan ateş sonucu, bu sırada berberde tıraş olan Ali M. yaralandı.
Yaralı hastaneye kaldırılırken çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
2 zanlının saldırısı güvenlik kameralarınca da kaydedildi.
- Kaynak: AA
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