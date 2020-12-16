2 zanlının saldırısı güvenlik kameralarınca da kaydedildi.

Yaralı hastaneye kaldırılırken çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Açılan ateş sonucu, bu sırada berberde tıraş olan Ali M. yaralandı.

Mareşal Çakmak Mahallesi Bağcılar Caddesi üzerindeki bir berbere gelen 2 saldırgan, tabancalarını çıkararak, ateş açmaya başladı.

Güngören'de kimliği belirsiz 2 şüphelinin ateş açtığı berberde tıraş olan bir müşteri vurularak yaralandı.

Güngören 'de kurşunlanan berberin müşterisi yaralandı

Kurşunların isabet ettiği cam ve berber dükkanından görüntüler

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