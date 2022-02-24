Son dakika haberleri | GÜNGÖREN'DE YANGINDA 5 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ BİNA YIKILDI - Son Dakika
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Son dakika haberleri | GÜNGÖREN'DE YANGINDA 5 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ BİNA YIKILDI

24.02.2022 00:01
Son dakika haberleri | GÜNGÖREN'DE YANGINDA 5 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ BİNA YIKILDI

Son dakika haberleri: Yalın Onat ERGÖR / İSTANBUL DHAGüngören'de çıkan yangında 5 kişinin hayatını kaybettiği tekstil atölyesinin bulunduğu bina yıkıldı.

Yalın Onat ERGÖR/ İSTANBUL DHA

Güngören'de çıkan yangında 5 kişinin hayatını kaybettiği tekstil atölyesinin bulunduğu bina yıkıldı. Sanayi Mahallesi'nde 11 Şubat günü, tekstil atölyelerinin bulunduğu 5 katlı binada çıkan yangında 5 kişi hayatını kaybetmişti. Yangın sonucu kullanılamaz hale gelen binanın yıkılmasına karar verilmişti. Bugün sokak ve binada güvenlik önlemi alındıktan sonra yıkım işlemine başlandı. Yıkım sürerken ekiplere yan taraftaki binada bir kişinin olduğu bilgisi verildi. Bunun üzerine yıkım çalışmaları durdurulup, o kişi dışarı çıkarıldı. Ardından bina iş makinesiyle yıkıldı. Binanın moloz taşıma çalışmaları sürüyor.

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GÜNGÖREN'DE YANGINDA 5 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ BİNA YIKILDI GÜNGÖREN'DE YANGINDA 5 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ BİNA YIKILDI ÇAKARLI ARAÇLARLA DÜĞÜN KONVOYU; DRİFT DE YAPTILAR ÇAKARLI ARAÇLARLA DÜĞÜN KONVOYU; DRİFT DE YAPTILAR

Yalın, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | GÜNGÖREN'DE YANGINDA 5 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ BİNA YIKILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | GÜNGÖREN'DE YANGINDA 5 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ BİNA YIKILDI - Son Dakika
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