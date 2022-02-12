Üye Girişi
GÜNGÖREN'DEKİ YANGIN; 1 KİŞİNİN DAHA CANSIZ BEDENİ BULUNDU - Son Dakika

GÜNGÖREN'DEKİ YANGIN; 1 KİŞİNİN DAHA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

12.02.2022 14:47
GÜNGÖREN'DEKİ YANGIN; 1 KİŞİNİN DAHA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

GÜNGÖREN'de, tekstil atölyesinde çıkan yangın sonucu 4 yabancı uyruklu kişi hayatını kaybetti.

GÜNGÖREN'de, tekstil atölyesinde çıkan yangın sonucu 4 yabancı uyruklu kişi hayatını kaybetti. Bugün yapılan çalışmalarda 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Güngören Sanayi Mahallesi'nde fermuar atölyelerinin bulunduğu 5 katlı binada dün 13.30 sıralarında yangın çıktı. 4 işçinin hayatını kaybettiği, 6 işçinin de yaralandığı patlamada 4 kişi gözaltına alındı. Yangın çıkan binada bugün de incelemeler devam etti. Bugün binada yapılan incelemelerde birinci katta, bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Ölen kişi kimlik tespiti için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.


YORUMLAR
500

Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel GÜNGÖREN'DEKİ YANGIN; 1 KİŞİNİN DAHA CANSIZ BEDENİ BULUNDU - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:32 E-Devlet'te en çok hangi soru soruldu? 73 milyon kez sorgulaması yapıldı
14:29 Iraklı komutandan gündem olacak sözler: Öcalan posteri asan olursa, onları bu meydana asarım
14:27 Bakan Nebati, fiyat artışlarına karşı yeni tedbir paketini açıklıyor
14:14 Molnupiravir ilacı, koronavirüse yakalanan 65 yaş üstü kişilere bedava dağıtılmaya başlandı
14:12 Eşiyle tartışan adamdan vahşet! Karısının boğazını ekmek bıçağıyla kesti
14:10 Görevliler tarafından Marmaray'da sigara içtiği için uyarılan adam: Sigara içiyorum
14:02 Pavyonda direk dansı yaptı, sosyal medyada bir anda ünlü oldu
14:01 Galatasaray Fatih Terim'i arıyor! Kötü gidişata Torrent da engel olamadı
13:45 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: Önümüzdeki hafta 3600 ek göstergeyi müzakere edeceğiz
13:30 Ahmet Çalık'ın nişanlısından duygusal paylaşım: Her şeyden çok seni seviyorum
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2022 14:53:49. #1.12#
SON DAKİKA: GÜNGÖREN'DEKİ YANGIN; 1 KİŞİNİN DAHA CANSIZ BEDENİ BULUNDU - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement