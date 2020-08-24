Son dakika haberleri! Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
Son dakika haberi... Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 19 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İpek Doğal Enerji 12,05 12,23 -1,47 ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 19 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İpek Doğal Enerji
|12,05
|12,23
|-1,47
|Petkim
|4,14
|4,19
|-1,19
|Mavi Giyim
|38,76
|39,06
|-0,77
|Enka İnşaat
|6,57
|6,62
|-0,76
| Aksa Enerji
|5,27
|5,31
|-0,75
|Vestel
|16,91
|17,02
|-0,65
| Ford Otosan
|89,10
|89,50
|-0,45
| Koza Altın
|80,85
|81,20
|-0,43
|Odaş Elektrik
|2,37
|2,38
|-0,42
|Yataş
|7,98
|8,01
|-0,37
| Kordsa Teknik Tekstil
|11,12
|11,16
|-0,36
|Enerjisa Enerji
|8,45
|8,48
|-0,35
|Garanti Bankası
|7,06
|7,08
|-0,28
|Aygaz
|12,11
|12,14
|-0,25
|Vakıflar Bankası
|4,25
|4,26
|-0,23
| İş Bankası (C)
|5,01
|5,02
|-0,20
|Gübre Fabrikaları
|28,28
|28,30
|-0,07
|Logo Yazılım
|86,10
|86,15
|-0,06
|Migros Ticaret
|39,02
|39,04
|-0,05
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2020 13:25
Kaynak: AA
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